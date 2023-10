Ricariche elettriche in autostrada: ASPI avvia il bando di gara per la costruzione e gestione

Autostrade per l’Italia punta ai servizi di ricarica elettrica per le stazioni di servizio presenti lungo la propria rete autostradale. Sul portale adsaspi è stata avviata la procedura di manifestazione di interesse relativamente al bando Lotto E_001 Servizio di ricarica elettrica in qualità di CPO.

L’annuncio è una sollecitazione alla domanda di partecipazione per l’affidamento del servizio ricarica elettrica in qualità di Charging Point Operator – CPO.

Il CPO, ovvero il Charging Point Operator, citato nell’allegato 1 dei DM nn. 10 e 11 del 12 gennaio 2023, è definito nella norma CEI 57-127:2023-03, ed è il “gestore dell’infrastruttura di ricarica” ovvero il soggetto che si occupa del funzionamento e della gestione della stazione di ricarica.

I punti di ricarica HPC – High power charging dovranno avere potenza di almeno 150kW ciascuno e stalli dedicati ad autovetture per la carica in corrente alternata.

Quali sono le aree di servizio interessate?

Per il momento, le aree di servizio interessate sono:

S. Nicola Ovest – A1 – km 737,2 – Sud

Teano Est – A1 – km 708,4 – Nord

S. Pelagio EST – A13 – km 98,2 – Nord

Verbano Ovest – A8 – km 6,1 – Sud

Montepulciano Est – A1 – km 395,0 – Nord

Montepulciano Ovest – A1 – km 395,0 – Sud

Le Saline Est – A14 – km 587,2 – Nord

Le Saline Ovest – A14 – km 587,2 – Sud

La scadenza è fissata per le ore 12:00, del 20 novembre 2023.

ANSA.it riporta che per il 2024, saranno bandite le gare per i lotti successivi con l’obiettivo di aumentare la diffusione delle stazioni di ricarica nelle aree di servizio di competenza di Aspi, per un totale di circa 100 location, in aggiunta alle stazioni di ricarica già realizzate.

Foto:iStock.com/Fahroni