Pressione manovra anta mobile finestra: ANFIT chiarisce i dubbi sui requisiti Bonus Barriere

Non sono pochi i dubbi sui requisiti da rispettare per poter accedere al Bonus Abbattimento Barriere Architettoniche al 75%. Per questo è molto utile il chiarimento rilasciato da ANFIT sul valore della soglia limite relativo alla pressione per la manovra dell’anta mobile di una finestra.

L’Associazione Nazionale per la Tutela della Finestra Made in Italy, prima di entrare nel merito del chiarimento tecnico, ricorda quanto clamore stia suscitando l’incentivo, sia per la novità della sua applicazione al settore serramenti, sia perché è rimasto pressoché l’unico strumento in relazione al quale sono liberamente attivabili le opzioni alternative di cessione del credito e/o sconto in fattura.

Come sottolinea anche ANFIT, è bene ricordare che il Bonus Barriere 75% si può sfruttare quando si va a sostituire un serramento esistente non rispondente alla legislazione in materia di abbattimento barriere architettoniche con un nuovo serramento pienamente conforme a quest’ultima.

Vediamo di seguito quali sono i requisiti richiesti dalla normativa.

Pressione manovra anta mobile finestra: i requisiti normativi

ANFIT chiarisce che le prescrizioni in merito, prevalentemente contenute nel DM 236/1989, sono numerose e tra esse rientra anche un’indicazione utile a garantire la possibilità di manovrare le ante dei serramenti da parte delle persone con disabilità. La soglia limite è pari al valore di 8 kg.

Nel caso della pressione per la manovra dell’anta mobile, il testo normativo di riferimento è dato dalla UNI EN 13115. Quest’ultima è stata pubblicata in prima versione nel 2002, per poi essere revisionata nell’ottobre 2020, e fornisce un metodo di classificazione delle prestazioni di finestre apribili, secondo la loro resistenza al carico verticale, alla torsione statica e alle forze di azionamento, a seconda dei casi.

Circa le modalità di prova, la UNI EN 13115 rimanda alla EN 12046‑1 (valida per tutti gli infissi ad apertura manuale e a prescindere dalla tipologia di materiale che li costituiscono) che, con distinzione tra finestre scorrevoli verticali e non, raggruppa in un prospetto le classi corrispondenti ai diversi livelli di intensità dell’azione.

ANFIT poi commenta che il confronto tra le prescrizioni del DM 236/1989 e le indicazioni di una norma aggiornata al 2020 richiedono degli “aggiustamenti”, quantomeno in termini di unità di misura, tuttavia l’utilizzo delle due normative citate consente la verifica del rispetto dell’indicazione che il decreto fornisce in materia di pressione per la manovra dell’anta mobile.

Foto:iStock.com/Liudmila Chernetska