Saint-Gobain Italia amplia la sua offerta di finiture per interni ed esterni a marchio Weber

weberpaint è la gamma di idropitture per interni studiata per incontrare le necessità di professionisti e privati.

Una linea di idropitture versatili e sostenibili per interni che, attraverso il sistema tintometrico webercolorlook, consente di tinteggiare gli ambienti in 1950 diverse colorazioni. Dalle tinte per cartongessi, alle pitture traspiranti che prevengono muffe e funghi fino a quelle ad alta copertura, i colori weberpaint sono progettati e concepiti per incontrare le esigenze relative alle differenti soluzioni di applicazione.

La linea di idropitture per interni weberpaint introduce nuovi prodotti di alta qualità per i professionisti che necessitano di finiture di diverse tipologie e ambiti di impiego. La versatilità, la facilità di impiego, e le numerose tinte disponibili rendono le pitture weberpaint adatte anche al privato che desidera ottenere finiture di qualità per gli ambienti interni.

I nuovi arrivati in casa weberpaint

Affiancano i prodotti già presenti in gamma, weberpaint mistral, iride e protect, i nuovi arrivati weberpaint gypsum, cover plus e defence:

NEW! weberpaint gypsum – Idropittura specifica per cartongesso ad applicazione diretta:

Ottima copertura ed effetto mascherante

Bianco luminoso

Adesione diretta, senza primer

Ottimo ancoraggio

Resistenza al lavaggio

Specifica per lastre in gesso rivestito con tecnologia Activ’Air®, che consente di eliminare sino al 70% della formaldeide contenuta nell’aria degli ambienti

NEW! weberpaint cover plus – Idropittura traspirante professionale ad alta copertura:

Ottima copertura

Ottima permeabilità al vapore acqueo

Bianco luminoso

Resa elevata

Ideale per per grandi superfici

NEW! weberpaint defence – Idropittura traspirante ad alta copertura, resistente alle muffe:

Ottima permeabilità al vapore acqueo

Ideale per cucine e bagni

Ottima copertura

Bianco luminoso

Finitura per intonaci deumidificanti webersan

webercote: finiture per esterno in grado di adattarsi ai diversi materiali ed utilizzi

I nuovi rivestimenti per esterni sono pensati per ottenere texture omogenee in linea con le tendenze dell’architettura contemporanea grazie a una granulometria fino a 1,2 mm o 1,5 mm, in base al diverso prodotto scelto (TRAMA 1.2 o TRAMA 1.5).

Particolarmente indicate per la copertura di sistemi a cappotto e nuove facciate ad alta efficienza energetica, le nuove soluzioni webercote sono caratterizzate da consumi ridotti ed eccellente scorrevolezza e lavorabilità. Disponibili sia per soluzioni a base organiche, sia a base silossanici e acrilsilossanici, i nuovi rivestimenti sono traspiranti e idrorepellenti e favoriscono la fuoriuscita dell’umidità verso l’esterno dell’edificio, impedendo al tempo stesso la formazione di alghe, muffe e altri microrganismi che nel tempo deteriorano l’aspetto della facciata.

Questi prodotti sono disponibili in 242 colori e garantiscono di mantenere a lungo l’intensità delle tinte della facciata, contribuendo, in tal modo, a ridurre le spese di manutenzione dell’immobile.

