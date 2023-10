Guasti in condominio: soluzioni e strumenti di gestione a disposizione dell’amministratore

Gestire un condominio richiede, oltre che diverse capacità e competenze, anche un’ottima organizzazione. È fondamentale saper coordinare i diversi aspetti della gestione, compreso gli interventi professionali.

Si tratta di una responsabilità grande e complessa, soprattutto quando si ha a carico diversi condomini e non solo uno. Per riuscire a tenere traccia di tutto quanto ci sono diversi strumenti, tra cui ultimamente sta prendendo piede l’utilizzo di software condominio per digitalizzare e facilitare questi compiti.

Per tenere a mente e coordinare i diversi processi, tra cui manutenzione ordinaria e straordinaria, serve molta precisione ed è per questo che la tecnologia moderna si rivela essere di estrema utilità.

Manutenzione ordinaria e straordinaria: come funziona

Nella gestione della manutenzione del condominio è fondamentale riconoscere la differenza tra quella ordinaria e quella straordinaria, per sapere come organizzarle.

La prima tipologia, in termini concisi, riguarda tutte le attività atte a preservare l’efficienza generale di un’unità immobiliare e che hanno carattere periodico. Ciò include l’importante lavoro di pulizia degli spazi comuni, così come la sostituzione di elementi necessari per il funzionamento degli impianti e degli elettrodomestici.

Questa talvolta può anche abbracciare interventi più significativi, come la verniciatura delle pareti, i rivestimenti interni ed esterni, nonché lavori sulle grondaie e i comignoli. Comprende inoltre anche la demolizione e la ricostruzione degli intonaci, il rinnovo dei pavimenti e la manutenzione degli impianti di riscaldamento, gas, elettrico ed idrico.

Dall’altro lato, la manutenzione straordinaria rappresenta un passo ulteriore, coinvolgendo lavori che introducono innovazioni sostanziali, comportando una maggiore complessità organizzativa.

Ad esempio, la sostituzione di finestre con modelli differenti costituisce una manutenzione straordinaria, così come un cambio di destinazione d’uso dell’immobile, come da esercizio commerciale a residenza, che rientra nella categoria della ristrutturazione, o la riparazione delle parti comuni in caso di malfunzionamento o danneggiamento. Per discernere in maniera chiara questi due tipi di manutenzione di solito si fa riferimento al carattere di urgenza, ovvero se l’intervento non rientra tra quelli periodici ma viene decretato in fase di assemblea con necessità di svolgerla quanto prima.

Per sapere come vengono ripartite le spese di queste manutenzioni, si fa riferimento agli accordi firmati al momento di locazione. In caso non vi siano specifiche, a decretare come vengono suddivise queste spese è il Codice Civile, con quanto scritto negli articoli 1123, 1124 e 1126.

Perché è importante avere una buona gestione degli interventi

Gli interventi di manutenzione possono essere molti e soprattutto coinvolgono l’interesse di tutti gli inquilini e per questo è fondamentale che siano ben organizzati e gestiti dall’amministratore, nel loro rispetto ma anche per riuscire a gestirli sempre correttamente. Innanzitutto, un sistema strutturato infatti consente di agire con efficacia e precisione. Avere una chiara mappatura delle azioni da intraprendere permette di affrontare prontamente anche gli imprevisti, garantendo soluzioni rapide.

L’organizzazione meticolosa delle informazioni facilita l’adozione di provvedimenti tempestivi; ad esempio, mantenere un registro ordinato e accessibile dei fornitori condominiali risulta estremamente utile per agevolare i loro interventi in situazioni d’emergenza. Inoltre, è essenziale monitorare e registrare gli interventi effettuati: un processo di gestione consolidato che consente di avere un quadro dettagliato delle attività in corso, evitando il rischio di trascurare interventi cruciali. Questa attenzione al dettaglio può prevenire disagi o pericoli per gli abitanti del condominio, nel lungo e nel breve tempo, garantendo il benessere generale e la soddisfazione di tutti gli abitanti dell’edificio.

Questo perché, alla fine, un processo di gestione degli interventi ottimale contribuisce a rafforzare la fiducia dei condòmini che apprezzano la professionalità e l’attenzione che viene riposta alle loro necessità. Una fiducia, perlopiù reciproca, che serve a mantenere saldi i rapporti tra condomini e amministratore.

I vantaggi di gestire gli interventi con un software

L’utilizzo di software per sorvegliare l’andamento delle operazioni nei condomini offre vantaggi considerevoli sia per gli amministratori che per i residenti, ed è per questo che tali tecnologie stanno avendo sempre più successo nel loro campo.

Questa pratica consente ai professionisti di risparmiare tempo prezioso, liberando risorse che possono essere concentrate su attività di maggiore valore. Tra i numerosi benefici apportati dall’adozione di programmi digitali per la gestione degli interventi condominiali spiccano alcuni punti chiave.

Innanzitutto, favoriscono una gestione ottimizzata dei rapporti con i fornitori. Grazie a queste soluzioni, è possibile tracciare con precisione le comunicazioni con loro e le relative prestazioni, garantendo uno storico completo sempre disponibile per qualsiasi eventualità.

Semplificano, inoltre, l’invio di documenti e schede tecniche, come piani dell’edificio o certificazioni necessarie per specifici interventi, come quelli sugli impianti idrici ed elettrici e tutto ciò velocizza le attività di manutenzione.

Questi strumenti consentono poi di conservare un registro dettagliato degli interventi passati, essenziale per tracciare tutte le operazioni e verificare lo stato di lavori aperti, sospesi o conclusi.

L’accesso 24 ore su 24 a tali registri digitali garantisce la possibilità di aggiornare i dati in tempo reale, nonché l’accessibilità da qualsiasi luogo, anche tramite app mobile, per gestire al meglio eventuali emergenze.

Inoltre, promuovono il coinvolgimento attivo dei condòmini. In alcuni casi, è possibile offrire una piattaforma condivisa ai residenti per segnalare problemi in modo ordinato ed efficiente.

Questa pratica semplifica il processo di comunicazione, migliorando la trasparenza della gestione condominiale e accrescendo la fiducia e la soddisfazione dei residenti. È un coinvolgimento diretto con i condòmini che contribuisce, infine, a un clima di fiducia e cooperazione all’interno del condominio.

Riassumendo

In conclusione, la gestione dei guasti in condominio è un aspetto critico nell’organizzazione immobiliare che richiede un’attenzione accurata.

Dalla distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria all’importanza di un efficace processo di gestione, emerge chiaramente la necessità di un’attività professionale e organizzata per garantire il benessere dei condòmini e il corretto funzionamento di tutto l’edificio.

L’introduzione di software e strumenti digitali offre vantaggi significativi, semplificando la comunicazione con i fornitori, facilitando la tracciabilità degli interventi e coinvolgendo attivamente i condòmini. Questo approccio moderno contribuisce a migliorare l’efficienza, la trasparenza e la soddisfazione generale all’interno dell’edificio e tra i residenti della struttura. In definitiva, quindi, abbracciare l’innovazione digitale nella gestione degli interventi condominiali non solo ottimizza le operazioni quotidiane ma contribuisce anche a costruire un ambiente condominiale più coeso e affidabile.

