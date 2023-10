Pergolato: attività edilizia libera o costruzione vera e propria (e quindi permesso di costruire)?

Il pergolato: attività edilizia libera o costruzione vera e propria? Come è noto, il pergolato assolve tendenzialmente una funzione ornamentale, allorché sia facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e funga da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni[1].

Ed infatti, è stato affermato dal Consiglio di Stato che “il pergolato, rilevante ai fini edilizi, può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni”[2].

L’installazione di un pergolato, generalmente, non è soggetta a titolo edilizio, purché il manufatto presenti le caratteristiche sopra descritte e sia, quindi, suscettibile di essere ricondotto alle opere di cui all’art. 6, comma 1, lett. e quinquies) del D.P.R. 380/2001. Conferma tale ricostruzione anche il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018 che, nell’individuare le opere soggette ad edilizia libera, ha incluso i pergolati purché di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo[3].

Ad esempio, secondo la giurisprudenza, è un mero arredo da terrazzo, non necessitante del permesso di costruire, un pergolato costituito da travi in legno avvitate a parete e da pilastri in legno appoggiati sul pavimento e copertura costituita per lo più da plastica e rampicanti, in cannicciata, in modo da non costituire neppure riparo per la pioggia[4].

Diversamente, quando il pergolato, in ragione delle dimensioni e della struttura, arreca una visibile alterazione all’edificio e alle parti dello stesso su cui viene inserito o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlativo aumento del carico urbanistico, si è dinanzi ad una vera e propria costruzione necessitante di idoneo titolo edilizio.

Ad esempio, secondo la giurisprudenza, un pergolato con una superficie di 7,15×4,20 metri, un’altezza media pari a 2,93 metri, costituito da pilastri e travi di legno e solidamente ancorato al terreno e al fabbricato residenziale di proprietà tramite staffe metalliche, bulloni, puntazze in ferro annegate su plinti di cemento, non è un manufatto liberamente installabile[5]; similmente, è stato affermato che un pergolato di dimensioni non insignificanti (mt. 6,30 x 5,10), stabilmente ancorato al suolo, poggiante su travi in legno con spessore di cm 20 x 20 ciascuna, con copertura costituita da perlinato in legno esternamente coperto da guaina bituminosa poggiante su travi orizzontali dello spessore di cm. 20 x 25 oltre ad una serie di travi disposte a ventaglio[6].

Un caso di struttura che non può essere considerato un mero pergolato è stato oggetto della recente sent. 22 settembre 2023, n. 8475, del Consiglio di Stato, sez. VI, nella quale è stato affermato che non può qualificarsi in termini di pergolato una struttura in legno di m.7,20 x mt.4,20, costituito da una copertura piana, in plexiglass, con altezza pari a mt 3,00 circa. La struttura era costituita da due travi in legno longitudinali, poste sui lati lunghi, delle dimensioni di mt.0,20 x mt.0,20 circa e da n.8 travi trasversali, poste sul lato corto, di dimensioni pari a mt.0,15 x mt. 0.07 circa; inoltre, era dotato di canale di gronda e di una tenda oscurante, nonché da altre tende intese ad oscurare all’occorrenza.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, non si era in presenza di una struttura che per le sue dimensioni e modalità costruttive potesse essere annoverata nella nozione di pergolato rientrante tra le attività edilizie libere e del resto non a caso è stato qualificato come tettoia.

Nell’occasione il Consiglio di Stato ha ribadito che il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio; di contro, quando il pergolato è coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia ed è soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio[7].

