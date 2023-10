ENEA studia pannelli fotovoltaici per strade pedonabili, ciclabili e autostrade

Il fotovoltaico si evolve e si studiano nuove soluzioni al fine di integrare tali sistemi alle diverse superfici e agli spazi che le città hanno a disposizione, senza sottrarre nuove porzioni di suolo. ENEA, insieme alla TeaTek Spa, azienda napoletana leader internazionale nella realizzazione di impianti fotovoltaici, ha avviato uno studio per sviluppare pannelli fotovoltaici idonei ad autostrade, strade pedonali e ciclabili in città.

L’innovazione garantirebbe la resistenza a carichi elevati e a fenomeni meteo estremi.

Ezio Terzini, responsabile della divisione ENEA di Fotovoltaico e smart devices, ha dichiarato: “Sviluppare moduli per applicazioni stradali è una delle vie più interessanti per un fotovoltaico pervasivo, di ampia diffusione e che non sottrae il suolo alla sua funzione originaria ma lo valorizza, aggiungendo quella di una generazione elettrica pulita”.

Vediamo meglio di seguito cosa prevede l’attività di ricerca e quanta energia potranno produrre le strade del futuro.

Le applicazioni stradali del fotovoltaico: lo studio

Girolamo Di Francia, referente del progetto e responsabile del laboratorio ENEA di Sviluppo applicazioni digitali fotovoltaiche e sensoristiche, spiega che l’obiettivo della ricerca è quello di trovare una soluzione per il fotovoltaico che permetta di sfruttare la superficie del manto stradale, delle barriere antivento, delle pavimentazioni di percorsi pedonali, ciclabili o di linee tranviarie: “Come ENEA stiamo studiando moduli che, diversamente dai comuni pannelli fotovoltaici, siano in grado di resistere a carichi statici anche di diverse tonnellate, al passaggio di automezzi in movimento ed a condizioni metereologiche anche estreme”.

ENEA precisa che gli studi applicativi in tal senso sono iniziati in tempi recenti a livello mondiale con particolare riguardo alla possibilità di sviluppare ambienti di guida più sicuri ed efficienti.

Quanta energia potranno produrre le strade del futuro?

Dallo studio è emerso che prevedendo l’installazione di pannelli fotovoltaici solo sul 10% di strade ed autostrade italiane si avrebbe una capacità di produzione di energia superiore ai 20 GW.

