Bocciati gli emendamenti al decreto Asset con le proroghe Superbonus per i condomini

Prosegue l’iter di conversione del decreto Asset (detto anche Omnibus). Ma la bozza del DDL (Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante

disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), datata 28 settembre 2023, non riporta alcuna novità sulla proroga del Superbonus per i condomini.

Difatti gli emendamenti presentati in sede di conversione, con le proposte di proroga per la Super agevolazione, non sono stati approvati.

Ricordiamo che l’unica proroga Superbonus contenuta nel decreto Asset è quella che interessa le unifamiliari. La possibilità di godere ancora della piena percentuale del Bonus è valida per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Gli emendamenti bocciati

Tra le proposte presentate, quella di prorogare il Superbonus per i condomini relativamente alle spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Con un altro emendamento era stata proposta una proroga del 110 per i condomini al 31 dicembre 2024.

Proposte non accolte, un segnale che va di pari passo con le intenzioni del Governo che pare non sostenere alcuna proroga del Superbonus ritenuto colpevole del deficit.

