Perrini (Ingegneri): iscrizione all’Albo obbligatoria per esercitare la professione

In occasione del 67° Congresso degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, il Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri, Angelo Domenico Perrini, ha espresso la volontà di sostenere una proposta di legge che renda obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale per i laureati in ingegneria che svolgono attività professionale.

Per il CNI l’iscrizione è una forma di garanzia per l’utente.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Non solo, Perrini si è soffermato sulle linee programmatiche che interessano la categoria toccando anche i temi della formazione e della tutela della rappresentanza di genere nei regolamenti per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali. Riportiamo di seguito quanto riportato nel comunicato stampa ufficiale trasmesso dal CNI.

Settore ICT e professionisti impegnati nel settore

Alla luce dell’enorme importanza assunta dall’ICT (Information and Communication Technologies), è indispensabile che anche gli ingegneri operanti nel terzo settore, a garanzia della società civile per la quale svolgono le loro prestazioni, siano obbligati all’iscrizione all’Albo professionale e, conseguentemente, al rispetto del codice deontologico e dell’aggiornamento continuo in un ambito in cui le innovazioni viaggiano alla velocità della luce.

Formazione Universitaria

Il futuro dell’Ingegneria passa attraverso la formazione universitaria. Il CNI ritiene che i percorsi accademici debbano essere riorganizzati, finalizzando il ciclo di studi alla formazione dell’ingegnere magistrale, direttamente abilitato all’esercizio della professione contestualmente alla acquisizione della laurea, previo tirocinio interno ai corsi, affidato a professionisti qualificati dagli Ordini professionali che ne garantiscano la affidabilità e competenza.

Inoltre, è indispensabile fornire ai laureati triennali, distinguendone il percorso a partire dal terzo anno, competenze immediatamente spendibili all’interno dell’apparato produttivo o con l’iscrizione nei collegi professionali di periti e geometri.

La prospettiva è quella di tornare ad un Albo costituito da un’unica Sezione, riservata ai soggetti dotati di laurea magistrale. Naturalmente è necessario definire una norma che preveda un percorso agevolato che consenta, tenendo conto della formazione integrativa acquisita durante gli anni di permanenza degli iscritti alla sezione B dell’Albo, l’ottenimento in sede accademica della laurea specialistica. Tale sezione ovviamente non potrà essere soppressa fino all’avvenuto upgrade di tutti gli ingegneri iunior regolarmente iscritti al momento di approvazione della norma, impedendo comunque da quel momento nuove iscrizioni.

Su richiesta del CNI è stato istituito un tavolo tecnico presso il MUR cui partecipano tutti i portatori di interesse per elaborare una proposta da sottoporre al legislatore sulla laurea abilitante e sul ciclo formativo. Sarà necessaria la riscrittura della normativa: si chiederà con forza che sia una legge e non una norma di natura regolamentare quale il DPR 328/2001 a disciplinare l’organizzazione degli Albi e le competenze professionali.

Formazione continua

La categoria deve far tesoro della esperienza di questi anni cercando un giusto equilibrio tra

formazione in presenza, prevalentemente gestita dagli Ordini e dai provider, e formazione a distanza organizzata soprattutto su temi specifici per i quali gli Ordini – perché gli iscritti interessati sono poco numerosi o per difficoltà di reperire esperti in materia – hanno difficoltà di organizzare eventi formativi.

Tutela della rappresentanza di genere

Con la sentenza n.11023 del 27/10/2021, il TAR Lazio ha obbligato il CNI ad adottare un nuovo regolamento per le elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali che contenesse disposizioni in favore della tutela della rappresentanza di genere. Il nuovo regolamento è stato adottato per le elezioni svolte in modalità telematica, ma ovviamente non può applicarsi alle elezioni in presenza né riguarda le altre professioni soggette al rispetto delle norme dettate dal DPR 169/2005. Dunque è indispensabile uniformare le norme elettorali, Per questo il CNI ha richiesto al Ministero Vigilante l’istituzione di un tavolo tecnico aperto a tutte le professioni.

Comunicato a cura di Antonio Felici – Ufficio stampa Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri

Consigliamo

Kit Esame Architetto e Ingegnere (sez. A-B) per l’esame di abilitazione Il Kit Esame Architetto e Ingegnere è uno strumento indispensabile per prepararsi all’esame di Stato per architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori e per ingegneri civili/edili, laurea triennale e quinquennale.



Il Kit comprende la Guida pratica alla progettazione e il Prontuario tecnico urbanistico amministrativo.



La Guida racchiude in un unico volume:

• il Manuale di progettazione che affronta in chiave concettuale e normativa le principali tematiche urbanistiche, architettoniche e di recupero/restauro, legate al superamento della prova grafica dell’esame di Stato e all’analisi dei progetti condivisi nella nuova modalità d’esame in prova unica on line;

• la raccolta delle tavole di progetto a colori, utilizzabili come momento di verifica rispetto alle nozioni progettuali e normative presenti nel volume manuale;

• 700 FAQ, ovvero le domande più frequenti delle sessioni 2020 e prima sessione 2021 della prova orale unica, distinte tra architetti e ingegneri, unitamente ad un elenco di 100 architetture condivise anch’esse nella nuova modalità d’esame per architetti.



Il Prontuario tecnico urbanistico amministrativo contiene tutto il quadro normativo procedurale urbanistico edilizio vigente, oltre a specifiche sulla nuova denominazione ed organizzazione degli ordini professionali, con il quadro degli obblighi per gli iscritti in chiave deontologica e di formazione continua.



Il testo è arricchito inoltre da un capitolo sulla tecnologia, con OLTRE 160 PARTICOLARI COSTRUTTIVI AGGIORNATI ALLE NUOVE NORME SUL RISPARMIO ENERGETICO, e sul predimensionamento strutturale, aggiornato alle NTC 2018.



Collegato alla Guida e al Prontuario il sito web esamearchitetto.it con materiali aggiuntivi, tavole di progetti, approfondimenti, video.



Il sito web raccoglie inoltre le 1365 tavole che costituiscono le migliori elaborazioni pubblicate nelle precedenti sette edizioni, anch’esse utilizzabili come spunto ideativo grafico e concettuale.



Per accedere ai materiali online è necessario collegarsi al sito web esamearchitetto.it e seguire le istruzioni indicate sul talloncino presente in fondo ai volumi.



Alberto Fabio Ceccarelli

Architetto, libero professionista, svolge attività professionale in Italia. Organizza e gestisce nella città di Milano corsi per la preparazione all’esame di Stato e corsi di formazione professionale con rilascio di CFP.

Paolo Villatico Campbell

già architetto, libero professionista, inventore e promotore di corsi per la preparazione all’esame di Stato per architetti nelle città di Roma e Firenze. Leggi descrizione Alberto Fabio Ceccarelli, Paolo Villatico Campbell, 2022, Maggioli Editore 115.00 € 109.25 €

Da non perdere

Prontuario operativo di calcolo delle strutture Questo prontuario si rivolge ai progettisti, già esperti o alle prime armi nel calcolo strutturale, e a tutti coloro che prendono parte al processo di progettazione o di costruzione, per rendere più sicure le opere di ingegneria civile. Risulterà utile anche a coloro che si apprestano a preparare e sostenere l’Esame di Stato per l’abilitazione alla libera professione. Si tratta di un testo che aiuta a comprendere le problematiche relative alla sicurezza strutturale, senza necessariamente entrare nel merito delle vicende in modo specialistico. Inoltre, gli argomenti trattati rendono l’opera utile anche per avere gli strumenti necessari a svolgere semplici calcoli strutturali, che capitano correntemente nella pratica professionale. Oltre a essere un prezioso riferimento per la comprensione delle attuali normative, che fanno riferimento alle NTC 2018 e relativa circolare, il prontuario rappresenta un valido aiuto per chi nella pratica professionale si trova a svolgere analisi strutturali semplici e ricorrenti, sia in strutture di nuova costruzione che in quelle esistenti. Gli esempi di calcolo svolti, sono anch’essi utili alla comprensione degli argomenti trattati. Il testo, nella sua semplicità, risulta estremamente completo, in quanto, oltre alla parte generale, tratta dalle fondazioni alle strutture in elevazione, relativamente a tutte le tipologie strutturali utilizzate nella pratica corrente. Un capitolo, infine, tratta gli interventi locali, che spesso vengono richiesti nelle costruzioni esistenti, come l’apertura di porte su muri portanti o di fori su solai, piuttosto che l’utilizzo di catene, aspetti molto importanti soprattutto in Italia, che è dotata di un ricco patrimonio edilizio esistente. Santino Ferretti

Ingegnere, svolge la libera professione nel settore delle costruzioni, occupandosi di progettazione geotecnica e di strutture antisismiche, nonché di adeguamento sismico delle strutture. Ha approfondito particolarmente la dinamica strutturale e la modellazione dei materiali sia in campo lineare che non lineare. Leggi descrizione Santino Ferretti, 2020, Maggioli Editore 49.00 € 46.55 €

Foto:iStock.com/onuma Inthapong