Eurostat: OK classificare Superbonus maturato sulle spese 2023 come credito pagabile

Eurostat conferma la proposta di Istat di classificare il Superbonus maturato sulle spese sostenute nel 2023 come credito “pagabile”, da registrare interamente in spesa nell’anno stesso.

L’istituto Nazionale di Statistica precisa in una nota che, quella di Eurostat, è una valutazione di natura prettamente metodologica, sulla classificazione del Superbonus nelle statistiche di finanza pubblica, che si è resa necessaria anche in seguito alle modifiche apportate dalla normativa introdotte con il Decreto Stop Cessioni – Decreto Legge n.11 del 16 febbraio 2023, convertito dalla Legge n.38 dell’11 aprile 2023.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Difatti si torna a parlare della questione, nonostante il già espresso parere di Istat ed Eurostat a marzo 2023, proprio per via delle modifiche normative che hanno eliminato la trasferibilità e lo sconto in fattura dal 18 febbraio 2023 (salvo alcuni casi eccezionali), limitando così le possibilità di utilizzo del credito con conseguente possibile riclassificazione dello stesso nei conti nazionali come “non pagabile”.

Superbonus: crediti pagabili per il 2023

Dati i casi eccezionali non soggetti allo stop delle cessioni, e rappresentando questi la parte prevalente delle spese sostenute nel 2023, per Eurostat è corretto classificare il Superbonus maturato sulle spese sostenute nel 2023 come credito “pagabile”, da

registrare interamente in spesa nell’anno stesso.

Eurostat ha però precisato che si tratta di considerazioni che non possono estendersi anche alle spese sostenute nel 2024 poiché, pur rimanendo valide le altre eccezioni minori, viene meno la deroga relativa alle spese già programmate nel 2022.

Per il 2024 sarà necessario un ulteriore approfondimento metodologico e una valutazione sulla base delle evidenze quantitative che saranno poi disponibili.

La nota si chiude con un’osservazione relativa alla sospesa valutazione complessiva della perdita associata a tutti i crediti Superbonus maturati sulla base del loro utilizzo effettivo, che può coinvolgere i crediti maturati a partire dal 2020. Per Eurostat, al momento, la perdita è da ritenersi non significativa sebbene su di essa potrà incidere l’evoluzione per gli anni a venire dei crediti incagliati.

Consigliamo

I bonus e le agevolazioni edilizie: opzioni e opportunità disponibili - eBook in pdf Questo eBook fornisce un essenziale riepilogo delle condizioni per le agevolazioni edilizie alla luce degli ultimi cambiamenti introdotti nelle norme e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in modo da poter usufruire delle agevolazioni in quest’ultimo scorcio dell’anno.



Sono presi in considerazione tutti i bonus disponibili. Di particolare utilità risultano le varie tabelle riepilogative che consentono di avere un quadro chiaro e completo delle agevolazioni che si possono ancora richiedere.



L'ebook risponde a numerosi dubbi e domande, tra cui quali incentivi sono ancora oggi disponibili se si desidera partire con i lavori in questi mesi. Quali tipologie di interventi e lavori sono incentivati e con quali massimali di spesa, quali sono le scadenze più ravvicinate e come comportarsi di conseguenza.



Lisa De Simone

Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale. Leggi descrizione Lisa De Simone, 2023, Maggioli Editore 15.90 € 13.52 €

Foto:iStock.com/Biserka Stojanovic