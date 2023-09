Certificazione energetica: pubblicato il rapporto 2023 ENEA – CTI

Pubblicata la quarta edizione del Rapporto sulla Certificazione Energetica degli Edifici 2023, realizzato da ENEA e CTI (Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente). Nell’edizione 2023 vengono approfonditi strumenti e metodi per il miglioramento della qualità degli Attestati di Prestazione Energetica (APE).

L’analisi è stata effettuata sulla base di circa 1,3 milioni di attestati di prestazione energetica certificazioni pervenute a SIAPE da 17 Regioni e 2 Province autonome nel 2022. Ricordiamo che SIAPE è una piattaforma web, implementata da ENEA, collegata da un database alimentato con i dati degli APE provenienti dai catasti locali di Regioni e Province Autonome.

Come spiegato del Rapporto, lo studio ENEA – CTI si pone l’obiettivo di rendere fruibile il patrimonio di informazioni a disposizione del decisore politico, sia per la definizione delle più efficaci strategie nazionali di intervento nel settore edilizio, sia per un rapido adeguamento alle strategie comunitarie in tema di nuovi scenari di decarbonizzazione al 2050, che si concretizzeranno con l’approvazione della revisione della Direttiva Europea sulla Prestazione Energetica degli Edifici (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD).

Gli autori che hanno collaborato alla stesura del Rapporto sono: Giovanni Addamo (ENEA), Giuseppe Angelone (ENEA), Rossano Basili (ENEA), Antonio Calabrò (ENEA), Enrico Cosimi (ENEA), Vincenzo Del Fatto (ENEA), Daniele Enea (ENEA), Flavio Fontana (ENEA), Francesca Hugony (ENEA), Nicola Labia (ENEA), Francesca Margiotta (ENEA), Anna Martino (CTI), Maurizio Matera (ENEA), Giovanni Murano (CTI), Roberto Nidasio (CTI), Francesca Pagliaro (ENEA), Antonio Panvini (CTI), Pasquale Regina (ENEA), Maria Salvato (ENEA), Veronica Tomassetti (ENEA), Fabio Zanghirella (ENEA).

Cosa contiene il rapporto 2023

Introduzione La prestazione energetica del parco edilizio certificato nel 2022 Applicazione dei sistemi di controllo degli APE e qualità dei dati Il catasto energetico unico degli edifici – CEU Gli edifici a energia quasi zero (NZEB) del parco edilizio certificato La digitalizzazione degli attestati di prestazione energetica: il portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (PnPE2) ed altre applicazioni ENEA L’evoluzione della certificazione energetica secondo il punto di vista di associazioni, consorzi e ordini professionali Allegato 1 – Certificazione energetica: quadro legislativo e normativo Allegato 2 – Sistema di verifica delle informazioni degli APE Allegato 3 – Scheda sull’implementazione della certificazione energetica negli enti locali Allegato 4 – Il questionario sull’evoluzione della certificazione energetica degli edifici

