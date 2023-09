Bonus Barriere 75: ANFIT sigla un accordo con Credit Agricole per facilitare l’accesso al credito

ANFIT, Associazione nazionale che tutela la finestra Made in Italy, aveva già annunciato la possibilità di estendere il servizio di sconto in fattura e cessione del credito anche al Bonus Barriere Architettoniche 75%.

Con un nuovo comunicato, l’associazione fa sapere che prosegue il proprio percorso di sviluppo di partnership con istituti di credito alla ricerca di strumenti versatili e flessibili per favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio.

L’attenzione è ora rivolta al Bonus Barriere Architettoniche 75%, una misura importante per rendere ogni luogo della nostra vita accessibile a tutti, grazie a interventi mirati e funzionali.

Bonus Barriere 75 per residenze, spazi commerciali, uffici, e strutture ricettive

Oggi l’adeguamento delle strutture non rappresenta più un problema tecnico bensì economico. Il bonus barriere architettoniche consiste in una detrazione del 75% sulle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di ostacoli fisici in edifici esistenti che impediscono la libertà di movimento, specialmente alle persone affette da disabilità motoria. Un’agevolazione valida per interventi:

in ambito residenziale,

spazi commerciali,

uffici,

ambienti ad uso culturale o ricettivo.

In questo senso ANFIT ha siglato un accordo con Credit Agricole, già partner consolidato in altre iniziative dell’Associazione, che intende facilitare l’accesso al credito a tutti coloro che vogliano eliminare le barriere architettoniche e migliorare l’accesso e il flusso all’interno delle strutture.

Un tassello importante, un’altra iniziativa che va ad aggiungersi per affrontare al meglio le sfide del settore e trasformarle in opportunità per migliorare le condizioni di vita di tutti noi. ANFIT si dimostra ancora una volta una realtà dinamica e in continua evoluzione, un punto di riferimento per gli associati, con i quali consolida ogni giorno un rapporto di fiducia e una progettualità costruttiva indispensabile per raggiungere gli obiettivi di ogni attività imprenditoriale.

Comunicato stampa ANFIT SRL



