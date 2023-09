Bonus edilizi: guida completa alle agevolazioni ancora disponibili

Una guida che riepiloghi tutti i bonus edilizi ancora disponibili, con elencate tutte le condizioni per accedervi alla luce delle ultime novità e dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate? Esiste!

Si tratta dell’ebook I bonus e le agevolazioni edilizie: opzioni e opportunità disponibili, che esamina nel dettaglio Bonus Casa, Bonus Mobili, Bonus Verde, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Barriere Architettoniche e Superbonus.

Sono presi in considerazione tutti i bonus disponibili, sono elencate le tipologie di interventi incentivati e con quali massimali di spesa, le regole IVA e tutte le procedure da rispettare, con ben in evidenza le scadenze da considerare e utili tabelle riepilogative.

L’ebook in pdf, scritto dalla nostra esperta in materia legislativa e fiscale Lisa De Simone, fornisce in modo chiaro tutte le regole da seguire per usufruire delle agevolazioni edilizie, e risponde ai dubbi e alle domande più frequenti sull’applicazione delle normative di settore e sulle scadenze.

Sono presi in considerazione tutti i bonus disponibili. Di particolare utilità risultano le varie tabelle riepilogative che consentono di avere un quadro chiaro e completo delle agevolazioni che si possono ancora richiedere.



L'ebook risponde a numerosi dubbi e domande, tra cui quali incentivi sono ancora oggi disponibili se si desidera partire con i lavori in questi mesi. Quali tipologie di interventi e lavori sono incentivati e con quali massimali di spesa, quali sono le scadenze più ravvicinate e come comportarsi di conseguenza.



Guida I bonus e le agevolazioni edilizie: opzioni e opportunità disponibili, i contenuti dell’ebook

Vediamo nel dettaglio quali sono i contenuti dell’ebook in pdf I bonus e le agevolazioni edilizie: opzioni e opportunità disponibili:

1. Bonus casa

1.1 Le norme di riferimento

1.2 Immobili e interventi

1.3 Il concetto di manutenzione straordinaria

1.4 L’edilizia libera

1.5 La realizzazione di box e posti auto

1.6 L’eliminazione delle barriere architettoniche

1.7 La prevenzione dei fatti illeciti

1.8 Lotta all’inquinamento acustico

1.9 Interventi di risparmio energetico

1.10 Il consolidamento antisismico

1.11 La bonifica dall’amianto e le opere contro gli infortuni domestici

1.12 Le spese accessorie

1.13 I lavori in economia

1.14 L’acquisto di immobili ristrutturati da impresa

1.15 Sconto IVA sull’acquisto di case green

1.16 Le regole per gli appalti oltre i 70.000 euro

2. IVA sugli interventi agevolati

2.1 La normativa

2.2 IVA sui beni significativi

2.3 Acquisti diretti di beni finiti

2.4 IVA sull’abbattimento delle barriere architettoniche

3. Beneficiari e modalità di pagamento

3.1 Proprietari e utilizzatori

3.2 Il bonifico parlante

3.3 Suddivisione dell’agevolazione tra più beneficiari

3.4 Passaggio di proprietà dell’immobile

4. Sismabonus

4.1 Gli interventi agevolati

4.2 Gli edifici interessati

4.3 I lavori di completamento

4.4 Il Sismabonus acquisti per le case antisismiche

5. Ecobonus

5.1 Le regole di base

5.2 L’asseverazione del risparmio ottenuto

6. Bonus Barriere 75%

6.1 Tetto di spesa e durata dell’agevolazione

6.2 Interventi

6.3 Sì all’agevolazione con il contratto “chiavi in mano”

6.4 Le fatture con più lavori

7. Superbonus

7.1 Quando si applica ancora il Superbonus al 110%

7.2 Gli immobili interessati all’aliquota ridotta

7.3 Lavori in corso e pagamento delle spese

7.4 La variazioni ammesse per non perdere il Superbonus

7.5 Lavori trainanti e trainati sostenuti da soggetti diversi

7.6 Scelta autonoma per singolo contribuente

7.7 Le regole per i mini condomini

8. Sconto in fattura e cessione del credito

8.1 Blocco delle cessioni e casi di esclusione per il Superbonus

8.2 Le deroghe per gli altri bonus

8.3 Soggetti esclusi dal blocco

8.4 Responsabilità solidale

8.5 Remissione in bonis della Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito

9. Bonus mobili

9.1 Gli interventi che danno diritto alla detrazione

9.2 Mobili ed elettrodomestici

9.3 Tetto di spesa e interventi sullo stesso immobile

9.4 Detrazione in caso di vendita dell’immobile o successione

9.5 Le modalità di pagamento

10. Bonus verde

10.1 Gli interventi agevolati

10.2 Gli interventi in condominio

10.3 No al fai da te

10.4 Solo pagamenti tracciabili

10.5 Trasmissibilità del bonus

I bonus e le agevolazioni edilizie: opzioni e opportunità disponibili - eBook in pdf Questo eBook fornisce un essenziale riepilogo delle condizioni per le agevolazioni edilizie alla luce degli ultimi cambiamenti introdotti nelle norme e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in modo da poter usufruire delle agevolazioni in quest’ultimo scorcio dell’anno.



Sono presi in considerazione tutti i bonus disponibili. Di particolare utilità risultano le varie tabelle riepilogative che consentono di avere un quadro chiaro e completo delle agevolazioni che si possono ancora richiedere.



L'ebook risponde a numerosi dubbi e domande, tra cui quali incentivi sono ancora oggi disponibili se si desidera partire con i lavori in questi mesi. Quali tipologie di interventi e lavori sono incentivati e con quali massimali di spesa, quali sono le scadenze più ravvicinate e come comportarsi di conseguenza.



Lisa De Simone

Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale. Leggi descrizione Lisa De Simone, 2023, Maggioli Editore 15.90 € 13.52 €

