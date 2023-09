Cappotti a prova di grandine fino a 20 volte più resistenti agli urti: San Marco presenta LRS Hail Protection

L’imminente cambio di stagione, dopo un’ estate instabile, punta i riflettori sulle possibili minacce atmosferiche e sugli ingenti danni che possono causare agli esterni degli edifici: soprattutto se si considera il moltiplicarsi degli studi che certificano il costante aumento e la maggiore potenza delle grandinate.

Al fine di consolidare la tenuta strutturale dei cappotti termici, uniformandone al contempo la superficie, le rasature armate rivestono un ruolo cruciale, motivo per cui occorre ottimizzarne le performance: è con questo obiettivo che San Marco, brand leader nel settore delle pitture e vernici per l’edilizia, ha sviluppato LRS Hail-Protection, un innovativo sistema che si propone come strumento in grado di aumentare considerevolmente il ciclo di vita delle pareti esterne.

Come funziona la tecnologia LRS Hail-Protection?

La nuova tecnologia LRS Hail-Protection è il risultato di una strategica combinazione tra i due innovativi rivestimenti Acrisyl Light e i tre rasanti Colbeton 130, Colbeton EPS e Colbeton CP. Questi cicli all’avanguardia, studiati ad hoc per i sistemi a cappotto, garantiscono una resistenza all’impatto, e quindi alla grandine, fino a 60 J, 20 volte superiore rispetto ai sistemi tradizionali. E l’innovazione non si ferma qui: le soluzioni rientrano in una più ampia gamma di ben 14 cicli alleggeriti per la rasatura armata, gli LRS (Lightened Reinforced Systems), che riducono fino al 37% il peso in facciata, assicurando un minor consumo di materiali.

La sigla scelta per i cicli dedicati al cappotto termico, HP, oltre a essere l’acronimo di Hail-Protection (protezione dalla grandine) si lega perfettamente anche al concetto di High Performance (elevate prestazioni) poiché, in combinazione con i sistemi Marcotherm, studiati da San Marco per rispondere in maniera sartoriale a ogni esigenza d’isolamento, si propongono come soluzioni fra le più performanti sul mercato.

Altra caratteristica peculiare è la versatilità: si tratta infatti di rasature armate che risultano ideali sia per la protezione di sistemi nuovi, sia per il ripristino di quelli usurati.

Ultimo ma non meno importante vantaggio offerto dai cicli LRS Hail-Protection è la riduzione dell’impatto ambientale: la razionalizzazione delle risorse si combina con l’efficienza energetica garantita dai sistemi d’isolamento termico a cappotto Marcotherm, che permette di contribuire alla riduzione delle emissioni di sostanze nocive nell’atmosfera. Questa nuova proposta dimostra ancora una volta in maniera tangibile l’importanza che San Marco rivolge alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni sempre più innovative e durature nel tempo.

Per ulteriori informazioni

san-marco.com

