Ridurre i consumi e migliorare l’efficienza energetica: i consigli di ENEA per proprietari e inquilini

Come è possibile, nel quotidiano, ridurre i consumi, risparmiare in bolletta e migliorare l’efficienza energetica in casa? In tanti, tra proprietari e inquilini, se lo chiedono, soprattutto ultimamente, con l’aumento delle bollette e i sempre più frequenti fenomeni climatici estremi.

Per rispondere a questa importante domanda, e far capire che risparmiare energia non significa solo non sprecarla, ma anche essere consapevoli di usarla nel modo giusto, ENEA – nell’ambito delle attività del progetto europeo ENPOR – ha elaborato una guida che illustra alcune semplici buone pratiche. Vediamole.

La guida scaricabile (in formato PDF) “Consigli per ridurre i consumi e rendere la casa energeticamente più efficiente” è di facile e intuitiva consultazione.

Per ogni azione consigliata, la guida chiarisce a chi compete intervenire o a chi spetta coprire il costo dell’intervento – se al proprietario o all’eventuale inquilino (ricordiamo che generalmente le spese straordinarie competono al proprietario, mentre le spese ordinarie all’inquilino), e illustra il beneficio che deriva dagli interventi.

Le azioni consigliate infatti possono portare a vantaggi economici, grazie alla riduzione delle spese per l’energia elettrica e il gas, a benefici sulla sicurezza degli ambienti, derivanti da una corretta installazione degli impianti e dalla loro regolare manutenzione, e a benefici sulla salute di chi vive nell’abitazione, grazie ad un miglioramento del comfort abitativo.

Ecco la lista dei consigli della guida ENEA:

Utilizzare lampadine a risparmio energetico Ridurre l’utilizzo di acqua calda Preferire apparecchi elettronici di classe energetica superiore Ridurre gli sprechi nell’utilizzo delle apparecchiature elettriche Effettuare la manutenzione degli impianti Controllare la temperatura degli ambienti Schermare le finestre durante la notte Fare attenzione a cosa ostacola il calore Dotare il proprio impianto di una centralina di regolazione della temperatura Utilizzare valvole termostatiche Sbrinare regolarmente frigoriferi e congelatori Colori e piante Sostituire la vecchia caldaia con una caldaia a condensazione Finestre ed infissi Fare il check-up energetico dell’immobile Migliorare l’isolamento termico dell’abitazione Isolare tetto e soffitto Generazione di energia rinnovabile

Alcuni consigli possono sembrare banali, ma nella guida sono illustrati in modo dettagliato e con dati utili a comprendere la reale efficacia di queste azioni.

Inoltre, per gli interventi più impegnativi (come ad esempio gli interventi sugli infissi o sugli impianti), la guida fa riferimento ai bonus edilizi utilizzabili, rimandando anche al “posterone ENEA” di cui parliamo in questo articolo.

