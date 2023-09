Divano comodo. Le caratteristiche e la qualità dei sofà di LeComfort

Il divano è il pezzo più importante del salotto e di conseguenza è molto vissuto e sfruttato. È quindi importante che il divano sia comodo e accogliente. C’è chi preferisce stare seduto con la schiena dritta, chi invece ama mettersi sdraiato sul fianco, chi vuole uno schienale ergonomico ma vuole sollevare bene le gambe per rilassarsi davvero.

Qualunque sia la vostra posizione ideale se acquisterete un divano comodo la potrete ottenere con grande facilità, infatti il divano è il luogo adibito alle attività di riposo e di relax, non può peccare di comfort.

I divani in commercio non sono tutti comodi. Talvolta i modelli esposti nei negozi hanno dei limiti alla comodità imposti da:

forma – design;

dimensioni – proporzioni;

economicità – prezzo;

inserimento del letto.

I consigli LeComfort per acquistare un divano comodo

I divani vengono realizzati in varie forme e dimensioni che rimandano a tutti gli stili di arredo possibili. Acquistare un divano non è affatto semplice e al di là dello spazio e dell’estetica un fattore da valutare attentamente è la comodità.

Il consiglio di LeComfort è molto semplice: “non acquistate mai un divano solo con gli occhi”.

LeComfort vi suggerisce di far coniugare l’estetica con la funzionalità e la comodità. Prestate molta attenzione alla scelta del divano, il sofà infatti è il luogo del relax per eccellenza e la comodità è un elemento fondamentale al quale non si deve rinunciare in funzione della pura eleganza.

La comodità secondo LeComfort

Il divano non è un semplice elemento che arreda la casa, in quanto usandolo entra in contatto con il nostro corpo, quindi è fondamentale che il divano sia confortevole. La comodità del divano nasce in fase di progettazione cioè quando si studiano l’altezza e la profondità della seduta.

L’azienda costruttrice deve studiare attentamente l’ergonomia per poter dar vita ad un divano comodo. LeComfort propone divani particolarmente comodi perché in fase di progettazione calcola la giusta ergonomia.

Il divano ideale per il nostro corpo, secondo LeComfort, deve presentare un’angolazione corretta tra sedile e schienale. Prima di acquistare un divano accomodatevi sulle sedute e verificate che le ginocchia formino un angolo di 90° quando vi trovate in posizione seduta, mentre i piedi dovrebbero toccare il pavimento senza sforzo.

Come LeComfort costruisce divani comodi

I divani LeComfort hanno la seduta con una leggera inclinazione all’indietro per evitare che il corpo scivoli in avanti. Lo schienale invece è poco inclinato in modo da consentire alla schiena e ai lombi il corretto appoggio.

Quando ci si siede su un divano LeComfort, i muscoli del corpo saranno in relax senza compressioni o tensioni.

In LeComfort infatti si è particolarmente attenti a evitare questi errori:

la seduta non deve essere piatta;

la posizione del sedile non deve risultare troppo inclinata all’indietro;

la posizione dello schienale non deve essere troppo inclinata obbligando a posizioni semidistese.

Per LeComfort la comodità è più importante dell’estetica. Il divano deve essere, bello, comodo e accogliente.

Gli elementi che determinano la comodità del divano

Prima di acquistare un divano, se lo desiderate comodo, vi invitiamo a valutare questi fattori. Il comfort di un divano è dato da:

il molleggio alla base delle sedute (fasce elastiche);

le imbottiture del sedile e dello schienale;

le proporzioni del divano.

La comodità è importante quindi attenzione ad almeno due fattori:

assicuratevi che la struttura del divano sia robusta; valutate l’imbottitura e la profondità del sedile.

Divano comodo: la struttura

La struttura interna è molto importante perché deve essere solida e resistente ma non troppo pesante e inoltre deve definire le linee del design. Il fatto che non si veda, talvolta, fa si che la sua importanza venga sottovalutata, ma in realtà la struttura di un divano è come lo scheletro per il corpo umano, lo tiene in piedi e per questo motivo deve essere robusta e flessibile per non far risultare scomodo il divano.

La scocca dei un divano LeComfort è stata progettata per resistere alle sollecitazioni e allo stesso tempo essere flessibile ed è realizzata in massello di abete certificato FSC.

Per offrire queste caratteristiche LeComfort realizza le scocche in legno perché è il materiale che garantisce una tenuta maggiore del sistema di molleggio, che altrimenti tenderebbe a cedere in una struttura realizzata, per esempio, in truciolare.

Inoltre LeComfort cura con grande attenzione le giunture tra gli elementi in legno che costituiscono il telaio queste sono realizzate con incastri robusti e perfetti in modo da garantire la massima durata nel tempo.

In caso di divano monoscocca (che ha una intelaiatura data su un unico pezzo) le attenzioni sono ancora maggiori.

Il molleggio: le fasce elastiche

Il molleggio è il supporto elastico del sedile e dello schienale del divano, quello cioè su cui poggiano i cuscini. Le cinghie elastiche sono dunque i supporti dei cuscini delle sedute e fanno una grande differenza nel determinare la comodità di un divano. Se lo desideriamo comodo, dobbiamo sapere che tipi di supporti ci sono e come vengono posizionati, questo vi permetterà di valutare la tenuta e la elasticità nel tempo.

LeComfort per rendere i divani davvero comodi realizza una fitta rete di sostegno costituita da fasce elastiche (dette cinghie) che fungono da sostegno alle cuscinature.

LeComfort, per garantire la comodità e il sostegno del corpo, sia nella seduta e sia nello schienale, utilizza un intreccio di cinghie elastiche ad alta resistenza disposte sia in orizzontale sia in verticale. Le cinghie impiegate da LeComfort sono larghe 6 centimetri e vengono disposte ad una distanza di circa 5 centimetri l’una dall’altra.

Così facendo nessuna delle singole fasce è troppo sollecitata, con il rischio di perdere elasticità nel tempo.

Divano comodo: l’imbottitura

L’imbottitura è la maggior responsabile della comodità di un divano, deve garantire il giusto equilibrio di morbidezza e resistenza al peso, perché deve sostenere chi si siede, senza risultare troppo rigida. LeComfort utilizza per le imbottiture dei propri divani un materiale che si chiama poliuretano espanso indeformabile (la cosiddetta gomma piuma).

LeComfort usa solo schiumati all’acqua sempre attenta alla salute della persona e alla massima attenzione alle tematiche ambientali, maggiore è la densità del poliuretano e maggiore è la sua resistenza alla compressione. La densità dell’imbottitura del divano è determinata dalla quantità di bolle presenti nel poliuretano: più bolle significa più aria, più aria significa più rigidità.

Ecco perché si parla di maggior comfort con una densità più alta. La cosa più importante del poliuretano espanso è quindi il cosiddetto: “indice di densità” che è in pratica il numero che indica la durezza dei cuscini di un divano. Questo fattore, è uno dei maggiori indicatori per la comodità di qualsiasi divano ed è per questo che esso viene così attentamente calcolato da chi produce sofà. Nel bilanciamento fra le dimensioni del cuscino e la sua densità sta il segreto per costruire un divano veramente comodo.

LeComfort per garantire la massima comodità dei suoi imbottiti utilizza solo poliuretano espanso di gran qualità ovvero quello a bassa resilienza che non è collassabile, con una valida densità che va dal 30 al 40 Kg/mc.

Lo schienale invece non dovendo sorreggere il peso ma, essendo solamente un appoggio, può avere anche una densità più bassa. Per gli schienali LeComfort utilizza il poliuretano con un indice di densità di 18Kg/mc, oppure lo sfioccato di poliuretano, materiale che ne determina la sofficità e l’accoglienza. Quando compriamo un divano è bene valutare che la seduta diventerà più morbida dopo qualche tempo, quindi è bene optare per un divano leggermente più rigido di quanto si vorrebbe.

Questo perché nei primi mesi di utilizzo l’imbottitura del divano si allenta leggermente, per poi stabilizzarsi definitivamente. Per LeComfort la comodità deve essere la “sofficità ragionata”, ovvero l’imbottitura dei suoi divani, formata da cuscini di seduta e schienale, deve garantire un giusto equilibrio tra morbidezza e resistenza alla compressione.

Lo schienale

Un’ altro elemento che determina la comodità del divano è lo schienale. Per LeComfort i divani devono rispondere a chiare esigenze di comfort, oltre che di design. Ed è per questo che nella gamma di imbottiti vi sono i divani con schienale regolabile.

Lo schienale ad altezza regolabile è un optional validissimo. Un divano con schienale alto si adatta meglio a chi possiede una statura di una certa rilevanza, al contrario, un divano con schienale basso è indicato per chi deve poggiare la nuca più in basso.

Lo schienale ampio e comodo è raccomandabile a chi possiede problemi alla schiena.

La giusta altezza dello schienale del divano consente un maggior comfort e una postura corretta. Lo schienale quindi è fondamentale perché aiuta il corpo ad assumere una posizione comoda.

Quando si riesce a tenere il collo rilassato e la schiena supportata, tutto il fisico si rilassa. Attenzione a una posizione dello schienale troppo inclinata, può portare stanchezza. In questo caso il corpo si abbandona all’indietro e non riposa.

La seduta

Il divano non è solo un elemento di arredo, è un mobile che interagisce con il nostro corpo e deve offrire comodità e relax. Per dare benessere il divano deve garantire un sostegno naturale e un buon appoggio, questo è possibile se, quando il divano è stato progettato, si sono tenuti in debito conto i rapporti tra la profondità della seduta e la sua altezza.

Nel paragrafo precedente abbiamo visto l’importanza, ai fini della comodità, dell’inclinazione dello schienale e la sua altezza. Ebbene un divano per essere effettivamente comodo deve avere anche una seduta perfetta.

La seduta ideale, affinché un divano sia comodo, è quella che ha una leggera inclinazione all’indietro in modo tale che il corpo non finisca per scivolare in avanti.

Da evitare

Seduta troppo piatta

Se la seduta del divano è troppo piatta, si rischia di scivolare in avanti, se è parallela al pavimento il peso del corpo vi porterà a scivolare in avanti verso le gambe. Non potremo rilassarci perché le gambe saranno in tensione muscolare e di conseguenza la posizione risulterà scomoda.

Posizione seduta troppo inclinata

La seduta non deve essere mai troppo inclinata in avanti, è importante che le gambe non siano troppo piegate perché si avrebbe una compressione della pancia. Quando la seduta sostiene la schiena e si possono rilassare le gambe abbiamo il divano estremamente comodo.

La corretta profondità di una seduta (schienale escluso) è intorno ai 55 centimetri, se è maggiore è opportuno utilizzare dei cuscini da posizionare dietro la schiena per stare comodi.

L’altezza idonea da terra della seduta è di 43 centimetri, mentre quella complessiva del divano è di 85 centimetri, infine considerate che una persona per stare comodamente seduta ingombra circa 80 centimetri. È da tenere presente per calcolare il numero delle persone che il divano dovrà ospitare.

I braccioli

I braccioli sono gli elementi che delimitano il divano e servono ad appoggiare le braccia, hanno il compito di sostenere le braccia, quindi sono importanti perché contribuiscono a migliorare il comfort. I braccioli infatti devono consentire alle braccia di poggiare in modo tale da limitare la tensione sul collo.

Non ci sono braccioli più o meno comodi, ma esistono braccioli per esigenze diverse con misure diverse. LeComfort mette a disposizione degli utenti diversi tipi di braccioli per soddisfare le diverse esigenze e gusti con o senza meccanismi a seconda delle necessità.

I meccanismi

I meccanismi sono una soluzione di qualità per godere della massima comodità. Sui divani LeComfort è possibile inserire meccanismi che garantiscono un sostegno particolarmente efficace per testa, schiena e gambe. Sono una soluzione fantastica per rilassare i muscoli dopo una lunga giornata di lavoro.

I meccanismi possono essere inseriti sui divani LeComfort di design e sia sui modelli più classici. Inoltre i meccanismi si applicano sui modelli sia con rivestimento in tessuto e sia con rivestimento in pelle.

I meccanismi LeComfort possono essere:

manuali;

elettrici.

I meccanismi disponibili sono:

con poggiatesta regolabile;

con sedute allungabili;

con sedute relax.

LeComfort per migliorare il relax e il comfort degli utenti dispone:

3 meccanismi per la comodità della testa;

1 meccanismo per la comodità delle braccia;

3 meccanismi per la comodità della schiena;

1 meccanismo per la comodità delle gambe;

1 meccanismo per la comodità dei piedi.

Grazie ai numerosi meccanismi i modelli LeComfort possono:

allungarsi;

reclinarsi;

trasformarsi.

LeComfort mette a disposizione degli utenti divani con funzione relax nelle seguenti configurazioni:

con angolo;

con chaise loungue;

con laterale angolare;

lineari.

A partire da due posti dalle misure contenute oppure più ampi, da organizzare come si desidera e configurare in base alle necessità. Nei divani con meccanismi è molto importante tenere presente il loro raggio di azione: il movimento combinato di schienale e poggia piedi può estendersi fino a 60 cm oltre la profondità del divano, dunque è meglio non mettere ingombri davanti che ne impediscano l’apertura.

I divani con meccanismi in tessuto di LeComfort hanno l’etichetta OEKO TEX. Questo marchio certifica che i tessuti non presentano rischi per la salute dei consumatori.

Per la loro pulizia è possibile sfoderarli e lavarli, oppure in caso di tessuti antimacchia di smacchiarli.

I tessuti sintetici di LeComfort hanno il trattamento Easy Clean: ogni singolo filato viene rivestito con uno strato incolore, questo rende più difficile la penetrazione di sostanze estranee nei filati. Di conseguenza anche le macchie problematiche, come quelle di caffè, the e inchiostro o penna possono essere trattate più facilmente, è sufficiente un panno e poca acqua oppure acqua e sapone.

Conclusioni

Prima di acquistare un divano, LeComfort vi suggerisce di valutare anche gli aspetti tecnici. L’estetica è importante ma anche la qualità e la comodità. Valutate quindi un divano per questi criteri:

comodità;

durata;

praticità;

funzionalità.

Non lasciatevi coinvolgere unicamente dall’aspetto estetico, un divano bello non significa che sia comodo.

Per ulteriori informazioni

