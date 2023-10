DEPURO PLUS EVO di VORTICE, per avere aria indoor depurata e sanificata

Ricambio, depurazione e sanificazione: i tre passi fondamentali per migliorare la qualità dell’aria negli ambienti chiusi. Combinando questi tre processi, infatti, si agisce sugli agenti patogeni e di conseguenza si garantisce la salute e la sicurezza delle persone che vivono gli spazi, tutelandone il comfort e il benessere.

Per rispondere a queste esigenze, VORTICE propone un’ampia gamma di soluzioni che utilizzano tecnologie indispensabili per diminuire il rischio della diffusione di virus, batteri e muffe, ma anche per diminuire la concentrazione di polveri, acari e pollini stagionali.

Nella categoria dei prodotti per la depurazione e la sanificazione spiccano i DEPURO PLUS EVO, consigliati per tutti quegli ambienti dove il flusso delle persone è continuo e la permanenza duratura, come ad esempio gli studi medici e dentistici, i laboratori di analisi,le farmacie, gli uffici e le sale riunioni, ma anche bar, ristoranti, palestre, parrucchieri, negozi in generale.

Queste apparecchiature agiscono efficacemente sull’aria degli ambienti dove sono collocati, perché ogni macchina utilizza due processi: la depurazione e la sanificazione.

DEPURO PLUS EVO di VORTICE, funzionamento e modelli

La depurazione avviene mediante l’azione filtrante dei filtri assoluti HEPA H14, capaci di trattenere il 99,995 % di inquinanti. In questo modo si catturano le polveri sottili e le goccioline microscopiche prodotte da tosse o starnuti che possono essere veicolo di virus e batteri.

La sanificazione è inveec ottenuta grazie al processo di fotocatalisi, che neutralizza le cariche virali e batteriche azzerandone la pericolosità, e la cui efficacia contro il virus SARS-CoV-2 è comprovata dalle verifiche condotte presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche Luigi Sacco dell’Università degli Studi di Milano. Caratteristica essenziale di questa tecnologia è anche l’assenza di controindicazioni per la salute delle persone e, più in generale, degli esseri viventi, fattore che ne consente l’adozione in locali occupati senza le specifiche precauzioni richieste invece da altri metodi di sanificazione.

Sono disponibili due modelli che differiscono per dimensioni e prestazioni:

DEPURO PLUS EVO 230 : portata massima di 460m 3 /h, ambienti fino a 85 m 2

: portata massima di 460m /h, ambienti fino a 85 m DEPURO PLUS EVO 430: portata massima di 860m3/h, ambienti fino a 160 m2

Tutti i modelli non richiedono istallazione ma la semplice presenza di una presa elettrica per l’alimentazione e sono dotati di rotelle e maniglie per facilitarne gli spostamenti da un locale all’altro in funzione delle esigenze.

Anche la manutenzione è molto semplice: i filtri e il modulo di fotocatalisi sono facilmente sostituibili grazie allo sgancio rapido dei pannelli, e la necessità di sostituzione dei filtri è segnalata dal pannello di comando.

Per ulteriori informazioni

vortice

