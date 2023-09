Connettività e IoT, Hilti guarda al futuro dell’industria delle costruzioni

Gli strumenti e i sistemi usati nel mondo dell’edilizia in molti casi sono già oggi connessi, assicurando numerosi vantaggi a tutti gli attori del settore, non dissimili da quelli osservabili nella produzione industriale in senso stretto. L’edilizia è ormai pronta a entrare nell’era dell’Internet of Things e della digitalizzazione. La connessione fra oggetti e sistemi e la capacità degli oggetti di scambiare dati e informazioni fra loro trova infatti nell’edilizia un potenziale applicativo sconfinato. Può incidere ovunque, riducendo tempi e costi, semplificando il lavoro degli operatori aumentando la sicurezza e l’efficienza, potenziando così la competitività delle aziende.

L’industria delle costruzioni, con un volume di affari di circa 10 trilioni di dollari (ovvero il 13% del PIL mondiale) [1], rappresenta uno dei maggiori comparti dell’economia e può contare su molte realtà estremamente dinamiche e vitali: la diffusione della digitalizzazione è destinata a portare innumerevoli benefici e contribuire alla crescita del settore.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Hilti e l’IoT come opportunità per l’edilizia

Hilti da anni affianca lo sviluppo di prodotti a investimenti in sistemi, software e servizi per il mercato dell’edilizia. Si tratta di soluzioni altamente innovative, che possono aiutare le aziende del settore edile a migliorare la produttività e la gestione dei processi. Un’offerta sempre più completa, grazie a cui Hilti si posiziona come partner dei clienti lungo tutte le fasi dei progetti e nel percorso verso la digitalizzazione.

In particolare, Hilti sostiene che l’IoT sia un’opportunità notevole per il settore delle costruzioni, abilitando una maggiore produttività in cantiere, in magazzino e nel back office. La connettività consente, ad esempio, la raccolta dei dati dagli strumenti di lavoro, rendendo possibile una manutenzione di tipo preventivo. L’IoT, inoltre, permette di combinare le informazioni di utilizzo degli strumenti connessi con altre fonti di dati per misurare e migliorare la produttività complessiva e i flussi di lavoro. Hilti ha così sviluppato in questi anni un’offerta, in continua evoluzione per rispondere alle esigenze di digitalizzazione del mondo delle costruzioni a 360°.

Fieldwire, il software per la gestione efficiente dei cantieri premiato da Forbes Advisor

Una piattaforma per la gestione dei cantieri può essere un ottimo alleato per migliorare la produttività e l’efficienza nel settore delle costruzioni. Un esempio di innovazione in tal senso è la soluzione di Fieldwire, società di tecnologie per l’edilizia acquisita da Hilti nel 2021. Si tratta di un’app in cloud appositamente studiata per semplificare il lavoro in cantiere, rendere ogni passaggio trasparente e connettere l’ufficio al sito di costruzioni.

Questa soluzione tecnologica è ideata per rendere ogni fase ancora più agile, mettendo a disposizione uno spazio digitale semplice da utilizzare e all-in-one. Fieldwire permette all’intero team di progetto, dal caposquadra al project manager, di coordinare e documentare le attività delle squadre on-site da qualsiasi luogo o dispositivo, per una gestione completa della commessa. Infine, il software rende possibile, ad esempio, condividere documenti e planimetrie, effettuare rilievi in loco e assegnare compiti ai diversi team, verificandone la corretta esecuzione in tempo reale, garantendo così che siano rispettati i più stringenti criteri costruttivi.

In virtù della sua semplicità e flessibilità, Fieldwire ha l’onore di essere stato inserito nella lista dei migliori software di gestione dei cantieri del 2023 stilata da Forbes Advisor. L’app è stata giudicata come la migliore nella categoria coordinamento e collaborazione. Forbes Advisor ha scelto Fieldwire per questo riconoscimento osservando che “i sistemi di gestione dei cantieri devono fornire all’utente tutti gli strumenti necessari per gestire i costi, monitorare le scadenze e generare report sull’avanzamento dei progetti tramite una dashboard centralizzata e facile da usare”.

ON!Track Unite: Informazioni sempre accessibili

La più recente novità è ON!Track Unite, che si basa su ON!Track, studiata per risolvere le sfide correlate alla gestione di beni, consumabili, manutenzioni, dipendenti e certificazioni di sicurezza. ON!Track Unite è un componente aggiuntivo che rende l’utilizzo di ON!Track ancora più efficiente e integrato. L’API (Application Programming Interface) aperta facilita, infatti, lo scambio continuo di dati tra questa soluzione cloud-based e gli altri software che i professionisti dell’edilizia utilizzano per gestire le proprie attività.

Integrando ON!Track è possibile automatizzare molti processi manuali di inserimento di dati, facendo fluire le informazioni dal cantiere all’ufficio: l’utilità dello strumento si rivela importante in caso di introduzione nei sistemi di nuovi cantieri, dipendenti e beni aziendali. Sincronizzando automaticamente i dati tra ON!Track e altri software è dunque possibile ridurre i tempi e gli errori, disponendo di informazioni sempre coerenti e aggiornate su tutti i software (come quelli di Project Management o ERP), per un processo decisionale più accurato. In aggiunta, ON!Track Unite consente di attribuire i costi delle attrezzature e dei materiali consumabili ai diversi cantieri con la massima precisione, per fatturare in maniera trasparente ai Clienti.

>> Stai seguendo un progetto? In questa sezione proponiamo soluzioni che possono aiutarti nella scelta di prodotti e tecniche da applicare in cantiere

La rivoluzione della piattaforma cordless Nuron

Al centro di questa rivoluzione IoT c’è la piattaforma cordless Nuron, progettata per migliorare la gestione del lavoro sul campo, ottimizzando tempi, risorse e costi. Si tratta di un ecosistema studiato per rispondere alle sfide quotidiane dei Clienti, che si compone di circa 70 attrezzi senza filo da 22V che garantiscono performance d’eccellenza al pari delle soluzioni a cavo, 4 batterie, 2 caricabatterie. Batterie e caricabatterie intelligenti costituiscono il punto di forza della soluzione, poiché sono in grado di raccogliere dati relativi ai singoli strumenti e trasmetterli in maniera automatica alla piattaforma cloud. In questo modo, Nuron permette di analizzare dati e informazioni per una gestione ottimale dei lavori, senza che sia necessaria alcuna azione da parte dell’operatore.

La connettività coinvolge l’intero ecosistema piattaforma: corpo macchina, batteria e carica batteria. Il corpo macchina è in grado di raccogliere informazioni e di trasferirle alla batteria. La batteria raccoglie informazioni da sé stessa e dal corpo macchina al momento del caricamento, comunicando i dettagli al caricatore a cui è connessa. Quest’ultimo a sua volta trasmette le informazioni al cloud del Cliente, rendendole accessibili tramite l’App ON!Track di Hilti, disponibile per mobile e web. Tre sono le tipologie di dati analizzati: l’esatta posizione del punto di ricarica, il tempo di inutilizzo dell’attrezzo e lo stato di salute complessiva della batteria. Questo permette di avere informazioni in real-time sugli strumenti, per evitare così interruzioni dei lavori, localizzare attrezzature mancanti o identificare quelle poco impiegate e capire come migliorare le performance, con un conseguente risparmio economico.

Note

[1] Angelo Ciribini. Il cantiere digitale, Capitolo 10

Per ulteriori informazioni

hilti.it

Consigliamo