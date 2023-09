Concorso MIMIT 2023, numerosi posti per professionisti tecnici

Pubblicato il bando del Concorso MIMIT 2023 per il reclutamento di 338 unità di personale a tempo indeterminato da inquadrare all’interno dell’Area assistenti del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Numerosi di questi posti sono destinati a professionisti tecnici (in particolare ingegneri, architetti e geometri). È possibile fare domanda fino al 29 settembre 2023. Vediamo tutti i dettagli di questo concorso.

Concorso MIMIT 2023, posti a disposizione

I 338 posti previsti dal Concorso MIMIT 2023 sono così suddivisi:

90 posti per assistenti amministrativi (Codice 01);

90 posti per assistenti amministrativi contabili (Codice 02);

60 posti per assistente tecnico delle telecomunicazioni (Codice 03);

40 posti per assistente informatico (Codice 04);

38 posti per assistente tecnico (Codice 05) ;

; 10 posti per assistente specializzato delle telecomunicazioni (Codice 06);

10 posti per assistente tecnico specializzato (Codice 07).

I posti sono suddivisi tra gli uffici centrali di Roma e i vari uffici territoriali in diverse Regioni. È possibile partecipare al concorso anche per più profili, inviando domande diverse e pagando la tassa di concorso (di 10 euro) per ogni profilo per cui ci si candida.

Concorso MIMIT 2023, requisiti

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei canonici requisiti di carattere generale (cittadinanza italiana, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica, ecc.), oltre al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (o titolo di studio superiore considerato “assorbente”), diverso a seconda dei codici di concorso:

Assistente amministrativo (Codice 01) : qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

: di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto. Amministrativo contabile (Codice 02) : qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

: di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto. Assistente tecnico delle telecomunicazioni (Codice 03) : Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito industriale in elettronica e telecomunicazioni conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero per i soli candidati che non siano in possesso del diploma ivi indicato, titolo di studio superiore considerato assorbente appartenente alle seguenti classi: Laurea (L) : L-8 Ingegneria dell’Informazione o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Laurea Magistrale (LM): LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito industriale in elettronica e telecomunicazioni conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero per i soli candidati che non siano in possesso del diploma ivi indicato, titolo di studio superiore considerato assorbente appartenente alle seguenti classi: Laurea (L) : L-8 Ingegneria dell’Informazione o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Laurea Magistrale (LM): LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni o titoli equiparati secondo la normativa vigente. Assistente informatico (Codice 04) : Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico – indirizzo informatico conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero per i soli candidati che non siano in possesso del diploma ivi indicato, titolo di studio superiore considerato assorbente appartenente alle seguenti classi: Laurea (L): L-8 Ingegneria dell’informazione, L-31 Scienze e tecnologie informatiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Laurea Magistrale (LM): LM-18 Informatica, LM-66 Sicurezza informatica, LM-32 Ingegneria informatica o titoli equiparati.

: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico – indirizzo informatico conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero per i soli candidati che non siano in possesso del diploma ivi indicato, titolo di studio superiore considerato assorbente appartenente alle seguenti classi: Laurea (L): L-8 Ingegneria dell’informazione, L-31 Scienze e tecnologie informatiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Laurea Magistrale (LM): LM-18 Informatica, LM-66 Sicurezza informatica, LM-32 Ingegneria informatica o titoli equiparati. Assistente tecnico (Codice 05) : Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto tecnico per geometra, perito tecnico e perito edile conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero per i soli candidati che non siano in possesso del diploma ivi indicato, titolo di studio superiore considerato assorbente appartenente alle seguenti classi: Laurea (L): Ingegneria (qualsiasi indirizzo) e Architettura (qualsiasi indirizzo) o titoli equiparati secondo la normativa vigente, Laurea Magistrale (LM): Ingegneria (qualsiasi indirizzo) e Architettura (qualsiasi indirizzo) o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero per i soli candidati che non siano in possesso del diploma ivi indicato, titolo di studio superiore considerato assorbente appartenente alle seguenti classi: Laurea (L): (qualsiasi indirizzo) e (qualsiasi indirizzo) o titoli equiparati secondo la normativa vigente, Laurea Magistrale (LM): Ingegneria (qualsiasi indirizzo) e Architettura (qualsiasi indirizzo) o titoli equiparati secondo la normativa vigente. Assistente specializzato delle telecomunicazioni (Codice 06) : Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito industriale in elettronica e telecomunicazioni conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero per i soli candidati che non siano in possesso del diploma ivi indicato, titolo di studio superiore considerato assorbente appartenente alle seguenti classi: Laurea (L): L-8 Ingegneria dell’Informazione o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Laurea Magistrale (LM): LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito industriale in elettronica e telecomunicazioni conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero per i soli candidati che non siano in possesso del diploma ivi indicato, titolo di studio superiore considerato assorbente appartenente alle seguenti classi: Laurea (L): L-8 Ingegneria dell’Informazione o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Laurea Magistrale (LM): LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni o titoli equiparati secondo la normativa vigente. Assistente tecnico specializzato (Codice 07): Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto tecnico per geometra, perito tecnico e perito edile conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero per i soli candidati che non siano in possesso del diploma ivi indicato, titolo di studio superiore considerato assorbente appartenente alle seguenti classi: Laurea (L) : Ingegneria (qualsiasi indirizzo) e Architettura (qualsiasi indirizzo) o titoli equiparati secondo la normativa vigente, Laurea Magistrale (LM): Ingegneria (qualsiasi indirizzo) e Architettura (qualsiasi indirizzo) o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

La domanda di partecipazione va inviata esclusivamente online, tramite il Portale INPA, cliccando qui e accedendo alle procedure differenziate per ciascun profilo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 29 settembre 2023.

Concorso MIMIT 2023: prove di selezione

La procedura di selezione del Concorso MIMIT 2023 è così articolata:

una prova scritta distinta per i codici concorso: si tratta di un test di 40 quesiti a risposta multipla (25 sulle materie specifiche, 7 di capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale, 8 quesiti situazionali) da risolvere in 60 minuti;

distinta per i codici concorso: si tratta di un test di (25 sulle materie specifiche, 7 di capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale, 8 quesiti situazionali) da risolvere in 60 minuti; una prova orale distinta per i codici concorso: si tratta di un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie della prova scritta, a cui si aggiunge l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’informatica;

distinta per i codici concorso: si tratta di un volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie della prova scritta, a cui si aggiunge l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’informatica; valutazione dei titoli.

Per quanto riguarda i quesiti sulle materie specifiche, per i profili di assistente tecnico (Codice 05) e assistente tecnico specializzato (Codice 07), ad esempio, sono richieste le seguenti materie:

Profilo assistente tecnico (Codice 05): Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni; Fondamenti di elettrotecnica e meccanica, misure elettriche, macchine e apparecchiature elettriche, impianti elettrici di bassa e media tensione; Principi di base dell’impiantistica civile e industriale (impianti termici e di condizionamento); Elementi di legislazione in materia di edilizia e urbanistica; Elementi di legislazione in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), con particolare riferimento alla progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche; Elementi di diritto amministrativo.

(Codice 05): Profilo assistente tecnico specializzato (Codice 07): Scienza e tecnica delle costruzioni, con particolare riguardo ai processi di sviluppo, alle tecnologie costruttive, ai trattamenti e alle lavorazioni dei materiali; Elettrotecnica e meccanica, misure elettriche, macchine e apparecchiature elettriche,

impianti elettrici di bassa e media tensione; Impiantistica civile e industriale (impianti termici e di condizionamento); Legislazione in materia di edilizia e urbanistica; Elementi di legislazione in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) con particolare riferimento alla progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche; Elementi di diritto amministrativo; Elementi di diritto dell’Unione Europea.

(Codice 07):

