Superbonus: Poste riapre alla cessione credito, Enel X fa dietro front sulla piattaforma

Superbonus: è caos! La fine dell’anno spaventa i cantieri che, come affermano il presidente CNA Marche Paolo Silenzi e il segretario Moreno Bordoni “sono in ritardo e non riusciranno a completare i lavori entro il 31 dicembre. Ritardi che non sono imputabili a inadempienze dei proprietari o delle imprese edili ma a problemi oggettivi come il blocco dei crediti”.

Intanto, impazzano tra i giornali le accuse tra i partiti sulle responsabilità del Superbonus circa i crediti incagliati, l’impatto del Bonus sui conti pubblici e le truffe che hanno interessato il sistema (ma attenzione, il primato frodi va al Bonus Facciate).

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Tra polemiche politiche, correttivi e proroghe ci sono di mezzo i contribuenti e mentre Poste Italiane da ottobre riapre il servizio di acquisto dei crediti d’imposta, Enel X annuncia che non verrà attivata nessuna piattaforma al contrario di quanto era stato comunicato negli scorsi mesi.

Poste Italiane acquista crediti: le condizioni

Con un comunicato ufficiale, Poste Italiane informa che a partire dai primi giorni di ottobre verrà riattivato il servizio di acquisto crediti. Tuttavia vengono fissate alcuni condizioni, ovvero l’acquisizione dei crediti:

sarà rivolta esclusivamente alle persone fisiche ;

; limitata alle cosiddette prime cessioni ;

; per un ammontare massimo di 50mila euro.

Enel X: nessuna piattaforma in arrivo

Come riporta il Sole 24 Ore la piattaforma di Enel X, che avrebbe dovuto supportare il servizio per la cessione dei crediti incagliati derivanti dal Superbonus, non si farà.

La società comunica che “Enel X sta adempiendo agli impegni assunti a suo tempo, senza attivarne di nuovi e senza ricorso a piattaforme di complessa realizzazione. Ha riattivato gradualmente il processo di acquisto dei crediti fiscali dai soggetti con cui erano già in precedenza sottoscritti contratti, per i casi in cui risultino soddisfatti i requisiti richiesti dalle condizioni contrattuali e dalla normativa di riferimento”.

Tuttavia, Enel spiega che continuerà a garantire il servizio di acquisto crediti fiscali dai soggetti con cui erano stati sottoscritti contratti in precedenza nel rispetto dei requisiti richiesti dalle clausole contrattuali e previsti dalla normativa.

Consigliamo

Barriere architettoniche: guida alle agevolazioni fiscali 75% - eBook in pdf



La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni (dal rifacimento del bagno ai serramenti, dall'installazione di ascensori e servoscale agli impianti domotici, ecc. con l'indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l'agevolazione, compresa l'applicazione dell'IVA al 4%.



La guida è arricchita da una sezione di casi concreti, in forma di quesiti risolti, che completano la trattazione analitica.



Lisa De Simone,

Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale. Le detrazioni fiscali fino al 75% dei costi per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono una opzione concreta, rilanciata dopo la fine del c.d. Super Bonus. In particolare, l’Agenzia delle Entrate con una serie di documenti di prassi ha riconosciuto la possibilità di avete il bonus per tutte le tipologie di intervento che presentano le caratteristiche previste dalle norme.La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni (dal rifacimento del bagno ai serramenti, dall'installazione di ascensori e servoscale agli impianti domotici, ecc. con l'indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l'agevolazione, compresa l'applicazione dell'IVA al 4%.La guida è arricchita da una sezione di casi concreti, in forma di quesiti risolti, che completano la trattazione analitica. Leggi descrizione Lisa De Simone, 2023, Maggioli Editore 14.90 € 12.67 €

Foto:iStock.com/SARINYAPINNGAM