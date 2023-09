Accordo FederlegnoArredo e Intesa Sanpaolo: ok cessione credito per Bonus Barriere 75%

Con un comunicato stampa, FederlegnoArredo annuncia il rinnovo dell’accordo con Intesa Sanpaolo finalizzato all’erogazione di un servizio in convenzione, dedicato in esclusiva alle imprese associate e ai loro punti vendita, di cessione dei crediti d’imposta, estendendolo agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Ricordiamo che il Bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche è un’agevolazione del 75% introdotta con la Legge di Bilancio 2022, poi prorogata fino al 31 dicembre 2025. L’agevolazione del 75% può essere utilizzata come detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi, in cinque quote annuali di pari importo, oppure mediante le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito). Il Bonus Barriere Architettoniche 75% non è riservato esclusivamente alle persone con disabilità, ne possono usufruire tutti >> Qui trovi la nostra guida con tutte le informazioni riguardanti il Bonus <<

Come attivare il servizio?

FederlegnoArredo spiega che le aziende associate e i loro installatori hanno la possibilità di cedere, a condizioni dedicate e in conformità alle normative vigenti, il credito d’imposta acquisito dai propri clienti.

Per poter attivare il servizio, le aziende associate dovranno recarsi presso la filiale territoriale di Intesa Sanpaolo, unitamente alla dichiarazione di adesione alla Federazione che EdilegnoArredo rilascerà all’azienda richiedente. La banca metterà a disposizione un plafond dedicato per acquisire i crediti fiscali delle aziende tramite la piattaforma Xbonus.

Attraverso questa iniziativa, EdilegnoArredo mira a sostenere concretamente le imprese associate per rendere più agevole l’accesso alle opportunità fornite dalle detrazioni fiscali per la vendita e la posa di finestre, di porte d’ingresso ma anche di parquet e di porte interne, che rispettino i requisiti previsti espressi nel Decreto 236/89 in materia di prescrizioni tecniche per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche, così come indicato nella Circolare n.17/E del 26 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate.

Consigliamo

Barriere architettoniche: guida alle agevolazioni fiscali 75% - eBook in pdf



La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni (dal rifacimento del bagno ai serramenti, dall'installazione di ascensori e servoscale agli impianti domotici, ecc. con l'indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l'agevolazione, compresa l'applicazione dell'IVA al 4%.



La guida è arricchita da una sezione di casi concreti, in forma di quesiti risolti, che completano la trattazione analitica.



Lisa De Simone,

Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale. Le detrazioni fiscali fino al 75% dei costi per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono una opzione concreta, rilanciata dopo la fine del c.d. Super Bonus. In particolare, l’Agenzia delle Entrate con una serie di documenti di prassi ha riconosciuto la possibilità di avete il bonus per tutte le tipologie di intervento che presentano le caratteristiche previste dalle norme.La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni (dal rifacimento del bagno ai serramenti, dall'installazione di ascensori e servoscale agli impianti domotici, ecc. con l'indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l'agevolazione, compresa l'applicazione dell'IVA al 4%.La guida è arricchita da una sezione di casi concreti, in forma di quesiti risolti, che completano la trattazione analitica. Leggi descrizione Lisa De Simone, 2023, Maggioli Editore 14.90 € 12.67 €

Foto:iStock.com/skynesher