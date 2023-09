Rimborso Superbonus? In arrivo le istruzioni per ottenerlo

Diventa operativo il contributo a fondo perduto per i proprietari di villette che hanno effettuato interventi di Superbonus quest’anno che coprirà il 10% della spesa, per garantire il rientro totale dal costo dei lavori. Già definite tutte le regole, attesa solo per l’apertura del canale telematico per presentare le domande. Il contributo è previsto sia per i lavori sulle villette che per quelli effettuati in condominio, per i beneficiari del Superbonus al 90% che rispettano i requisiti di reddito familiare e hanno quindi diritto all’agevolazione fiscale per gli interventi per gli immobili utilizzati come prima casa, o destinati ad abitazione principale al termine dei lavori.

Tutte le novità nel decreto del 31 luglio 2023 del ministero dell’economia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 198 del 25 agosto 2023. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2023 all’Agenzia delle entrate che gestirà l’erogazione dei fondi.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

In arrivo un provvedimento delle Entrate con il modello di domanda.

Villette e condomini per i proprietari che rientrano nei parametri di reddito

Il contributo a rimborso del 10% della spesa è stato introdotto dal decreto 176/2022 “Aiuti quater” il provvedimento che ha ridotto l’aliquota del Superbonus dal 110% al 90% per il 2023 e modificato le regole per le villette e gli immobili autonomi, legando l’agevolazione fiscale al limite di reddito del proprietario e del suo nucleo familiare e alla destinazione dell’immobile. Il Superbonus, infatti è limitato ai proprietari con un reddito di riferimento fino a 15 mila euro, nel caso di single, ovvero al reddito familiare, nel caso in cui siano presenti coniuge e figli.

Esclusivamente per chi rientra nelle fasce di reddito previste dalla norma, è stato previsto il rimborso della la quota di spese rimasta fuori dal Superbonus a carico dello Stato. Per finanziare questo intervento è stato costituito un Fondo da 20 milioni di euro. Il contributo spetta a anche nel caso in cui i lavori siano stati effettuati nel condominio nel quale il proprietario che rientra nei limiti di reddito possiede la prima casa, sempre che ovviamente sia stata applicata l’aliquota del 90% dei lavori. Il rimborso spetta anche quando questi sono stati pagati tramite sconto in fattura o cessione del credito.

Le spese rimborsate

Il Fondo, però, garantisce il rimborso della quota del 10% delle spese solo per quelle sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre di quest’anno. La domanda per il contributo, infatti, può essere presentata dai soggetti che rispettano i requisiti di reddito e di proprietà in relazione alle spese relative al Superbonus solo per bonifici effettuati tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023, data ultima per la presentazione della domanda.

Leggi anche: Come correggere gli errori sul bonifico parlante e sulle fatture

In caso di lavori in corso

Se i lavori non sono terminati, o comunque se non sono terminati i pagamenti, fatalmente per una quota parte delle spese non si potrà comunque ottenere il rimborso. Chi ha lavori in corso e rientra nei parametri, quindi, dovrà valutare con attenzione la possibilità di anticipare i pagamenti per provare ad ottenere il massimo contributo dal Fondo.

In caso di domande superiori all’ammontare del Fondo

Al di là del periodo di spesa va considerato inoltre che il Fondo ha un ammontare di 20 milioni complessivi, e che se la somma richiesta con l’insieme delle domande supera questa cifra ci sarà ovviamente un riparto, come accade sempre in questi casi. Le regole per questo sono specificate nel decreto, che garantisce comunque un rimborso minimo pari al 10% della richiesta, ossia un decimo della spesa sostenuta. Secondo quanto prevedono le norme, infatti, se l’ammontare delle richieste è inferiori a pari al totale delle risorse, il rimborso sarà del 100%. Se invece si supera la dotazione la somma spettante sarà ricalcolata dalle Entrate in percentuale rispetto al totale a disposizione. Ad esempio se le domande risultassero il triplo delle risorse si avrà diritto al 30% di quanto richiesto. Se invece le richieste fossero superiori di dieci volte la dotazione, il Fondo garantirà comunque la e copertura del il 10% dell’importo richiesto, ma in questo caso il rimborso verrà erogato non sulla base della data di presentazione della domanda ma sulla base della data del primo bonifico effettuato.

Attesa per le istruzioni

Come previsto dal decreto la domanda di contributo deve essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2023, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario autorizzato. Si dovrà autocertificare il possesso dei requisiti di reddito richiesti, e dell’utilizzo come prima casa dell’immobile interessato ai lavori. Il contributo verrà erogato dalle Entrate con un bonifico nel conto corrente indicato nella domanda.

La somma erogata non contribuisce al reddito complessivo. Nel caso di più soggetti titolari dell’agevolazione la somma spettante sarà ripartita pro quota sulla base della spesa effettivamente sostenuta. Ciascun interessato può presentare una sola domanda.

Le modalità di presentazione della domanda saranno definite con un Provvedimento dell’Agenzia delle entrate atteso al più tardi entro il 24 ottobre prossimo.

Consigliamo

Barriere architettoniche: guida alle agevolazioni fiscali 75% - eBook in pdf



La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni (dal rifacimento del bagno ai serramenti, dall'installazione di ascensori e servoscale agli impianti domotici, ecc. con l'indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l'agevolazione, compresa l'applicazione dell'IVA al 4%.



La guida è arricchita da una sezione di casi concreti, in forma di quesiti risolti, che completano la trattazione analitica.



Lisa De Simone,

Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale. Le detrazioni fiscali fino al 75% dei costi per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono una opzione concreta, rilanciata dopo la fine del c.d. Super Bonus. In particolare, l’Agenzia delle Entrate con una serie di documenti di prassi ha riconosciuto la possibilità di avete il bonus per tutte le tipologie di intervento che presentano le caratteristiche previste dalle norme.La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni (dal rifacimento del bagno ai serramenti, dall'installazione di ascensori e servoscale agli impianti domotici, ecc. con l'indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l'agevolazione, compresa l'applicazione dell'IVA al 4%.La guida è arricchita da una sezione di casi concreti, in forma di quesiti risolti, che completano la trattazione analitica. Leggi descrizione Lisa De Simone, 2023, Maggioli Editore 14.90 € 12.67 €

Foto:iStock.com/Nednapa