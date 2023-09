Grande successo di VORTICEVIP, il Club dedicato agli Installatori Professionali

Un portale dedicato, dove l’utile si unisce al dilettevole: vorticevip.com è la piattaforma online dedicata agli Installatori professionali possessori di Partita IVA e alle Società di Installazione.

“Utile” per l’attività lavorativa: un canale dove trovare novità e offerte dal mondo VORTICE; “dilettevole” per le innumerevoli opportunità di raccolta punti da utilizzare per gli acquisti per il tempo libero. L’iniziativa ha riscosso sin da subito un grande successo e vede crescere quotidianamente il numero delle adesioni.

Il portale vorticevip.com è attivo dall’1 aprile al 15 dicembre 2023: durante questo periodo è prevista una raccolta punti con premi garantiti, a fronte di acquisti di prodotti VORTICE.

I prodotti protagonisti dell’iniziativa sono i Recuperatori di calore decentralizzati della Serie VORT MONO, garantiti cinque anni, che rinnovano l’aria all’interno degli edifici e migliorano il comfort abitativo contribuendo a ridurre l’umidità e a eliminare muffe e condense.

Trovi maggiori informazioni sui recuperatori di calore di questa Serie nell’articolo Recuperatori di calore di facile installazione: gamma Monostanza VORT MONO di VORTICE

Per tutto il periodo della durata dell’iniziativa, a ogni acquisto di uno degli otto modelli della Serie VORT MONO, si accumulano punti convertibili in Gift Card e Coupon spendibili nei negozi fisici e online del network dedicato, che comprende più di 250 brand in numerosi settori (alimentare, ristorazione, arredamento, elettrodomestici, abbigliamento, viaggi, e molti altri).

Club VORTICEVIP, come registrarsi e accumulare punti

Per registrarsi al Club VORTICEVIP e ottenere un account personale bastano pochi e semplici passaggi. A ogni acquisto di un Recuperatore di Calore VORT MONO VORTICE l’installatore troverà poi, nell’imballo, una cartolina con il codice da inserire nel Portale dedicato, ottenendo così i punti da convertire. Esiste anche un’app dedicata, VORTICEVIP (scaricabile da AppStore o Google Play), che rende più facile e immediata la consultazione del Portale.

