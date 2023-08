Valutazioni immobiliari, a settembre la nuova edizione del congresso E-Valuations

Torna il congresso E-Valuations, a Mantova per i giorni 15 e 16 Settembre 2023, dal titolo “Valutazioni Immobiliari: Cultura e Mercato del Real Estate”. L’evento, giunto alla sua sesta edizione, rappresenta un vero e proprio punto di riferimento nel panorama del real estate italiano.

Due giorni dedicati alla formazione intensiva, ma anche alle nuove opportunità di business e al networking.

La prima giornata sarà focalizzata sui temi centrali del mercato delle perizie in Italia, tra cui le perizie nel credito ipotecario e NPL, l’equo compenso, le patologie immobiliari, le fonti rinnovabili, l’analisi del mercato immobiliare comunale, la finanza, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura, gli impianti, macchinari e attrezzature.

Il secondo giorno, invece, sarà dedicato al mondo del marketing professionale. Relatori straordinari guideranno i partecipanti attraverso strumenti operativi e strategie innovative per migliorare la capacità di aggredire il mercato e aumentare il proprio fatturato.

Perché partecipare e come iscriversi

Il congresso è un’occasione unica per aggiornarsi e confrontarsi con esperti e colleghi su pratiche consolidate e innovazioni, indispensabili per comprendere e navigare l’attuale mercato immobiliare. Sarà un’opportunità preziosa per apprendere tecniche di marketing efficaci e personalizzate per il settore immobiliare.

Agli Architetti PPC partecipanti vengono riconosciuti 14 CFP.

Per Geometri, Ingegneri, Dottori Agronomi e Forestali e Periti Industriali, l’evento è in fase di accreditamento.

Inoltre, ai partecipanti sarà rilasciato un attestato nominativo valido ai fini del mantenimento della certificazione così come definito dall‘art. 5.3 della Norma UNI 11558:2014 Valutatore Immobiliare requisiti di conoscenza, abilità e competenza Appendice C*.

*Appendice C – La partecipazione a seminari di studio, anche monotematici riconducibili all’attività di valutazione immobiliare determina 1 credito formativo professionale (CFP) per ogni ora del seminario

Foto:iStock.com/deimagine