Impianti agrivoltaici: Comitato Elettrotecnico Italiano pubblica la specifica CEI PAS 82-93

Il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano ha pubblicato la PAS (Public Available Specification) CEI PAS 82-93, dedicata agli impianti agrivoltaici. Si tratta di una specifica sperimentale che fornisce indicazioni su tali impianti con evidenza di quali sono gli aspetti caratterizzanti che differenziano questo tipo di sistema dagli impianti fotovoltaici.

Come spiegato nella prefazione del documento, la PAS ha validità di tre anni, al temine dei quali potrà essere estesa la sua validità per altri tre, senza ulteriori proroghe, oppure trasformato in una Technical Specification (TS) o una Norma in base ai riscontri di utilizzo.

Vediamo nel dettaglio cosa contiene il documento del quale viene messa a disposizione dal CEI un’anteprima gratuita.

Cosa contiene il documento

Nel documento viene riportata la classificazione delle varie tipologie di impianti agrivoltaici e i relativi requisiti base, nonché il monitoraggio e la valutazione della produzione elettrica.

La CEI PAS 82-93 fornisce anche elementi per la sicurezza elettrica nell’esercizio delle attività elettriche e agricole, le attività di O&M e le verifiche di impianti agrivoltaici. Il documento riporta anche le tipologie installative, che allo stato attuale si ritengono realizzabili, ma non vuole essere limitativo su altre possibili tipologie di impianti e sistemi agrivoltaici.

L”anteprima gratuita del documento contiene l’indice del contenuto, di seguito riportato:

scopo e campo di applicazione; riferimenti normativi e legislativi; definizioni e acronimi; fruibilità della superficie agricola; requisiti da soddisfare per impianti agrivoltaici; tipologie di impianti agrivoltaici; requisiti di sicurezza da soddisfare per messa in servizio e funzionamento di impianti agrivoltaici; il monitoraggio di impianti agrivoltaici; autoconsumo negli impianti agrivoltaici; piano periodico di verifiche e controlli; O&M di impianti agrivoltaici; requisiti di qualificazione di ruoli/profili professionali coinvolti (progettisti, installatori, valutatori, verificatori (da sviluppare successivamente).

Il documento contiene inoltre l’Allegato A (informativo) sulle modalità per la stima della produzione agricola, secondo documenti emessi da Comitati normativi nazionali.

Il Comitato Elettrotecnico Italiano: chi è e cosa fa

CEI è un’Associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, responsabile in ambito nazionale della normazione tecnica in campo elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni, con la partecipazione diretta – su mandato dello Stato Italiano – nelle corrispondenti organizzazioni di normazione europea (CENELEC – Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) e internazionale (IEC – International Electrotechnical Commission).

CEI propone, elabora, pubblica e divulga Norme tecniche che costituiscono il riferimento per la presunzione di conformità alla “regola dell’arte” di prodotti, processi, sistemi e impianti elettrici.

