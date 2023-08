Aree costiere rischio inondazioni: da ENEA una mappa per pianificare l’adattamento al cambiamento climatico

ENEA annuncia lo sviluppo di un nuovo servizio con l’obiettivo di mappare le aree costiere a rischio inondazione per via degli effetti del cambiamento climatico.

La mappatura messa a punto da un team di ricercatori composto da climatologi, esperti GIS, oceanografi e geologi, è il risultato della combinazione tra modelli ad alta risoluzione, tecnologie satellitari e rilievi sul campo.

Il nuovo servizio climatico, presentato al XXI Congresso International Union for Quaternary Research (INQUA), a Roma, intende essere di supporto a decisori pubblici e pubbliche amministrazioni centrali e locali fornendo indicazioni sulle tendenze evolutive del territorio, in modo da pianificare le strategie di adattamento al cambiamento climatico, ovvero da definire misure adeguate a prevenire o ridurre al minimo i danni e gli effetti avversi dei cambiamenti climatici.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Sergio Cappucci di ENEA – Laboratorio Tecnologie per la dinamica delle strutture e la prevenzione del rischio sismico e idrogeologico – spiega che grazie a questo nuovo approccio, ENEA può fornire in tempi rapidi un contributo a un inevitabile cambio di passo rispetto alle metodologie utilizzate fino ad oggi, riuscendo ad arrivare ad una più puntuale definizione di quelle aree in cui la probabilità di inondazione deve essere considerata in dettaglio al fine di evitare rischi per le popolazioni e gli insediamenti produttivi.

Vediamo meglio di cosa si tratta e a che punto è il progetto della mappa, stando alle informazioni diffuse da ENEA.

Come nasce la mappa? Le fasi

Sono tre fasi di cui si compone il progetto.

Nella prima, attraverso l’utilizzo dei modelli digitali del terreno di alcune delle piattaforme nazionali ed europee (come il Portale Cartografico Nazionale per i modelli digitali e il programma Copernicus per i movimenti verticali della superficie terrestre), vengono individuate le aree costiere che nei prossimi decenni saranno più vulnerabili alle variazioni del livello del mare.

La seconda fase interessa una valutazione approfondita delle categorie di beni più esposte alle inondazioni.

La terza fase consiste nei rilievi sul campo. Misure, campionamenti, datazioni e rilievi geologici consentono, infatti, di migliorare la qualità dei dati e dei modelli digitali della superficie terrestre, ma anche di individuare le diverse componenti che contribuiscono agli scenari indicati nelle mappe di inondazione e che i satelliti non sono ancora in grado di rilevare singolarmente, vale a dire tettonica, subsidenza, carico e compattazione dei sedimenti litosferici, aggiustamento glaciale e variazioni delle falde acquifere conseguenti allo sfruttamento delle risorse idriche.

A che punto è il progetto e quali sono gli scenari futuri

ENEA comunica che ad oggi, sono state completate le mappe di Follonica-Piombino e Marina Di Campo in Toscana, Fertilia-Alghero in Sardegna e Parco Nazionale del Circeo (Latina-Sabaudia) nel Lazio, mentre sono in via di definizione quelle dei litorali della Spezia, Roma, Napoli, Brindisi, Taranto e Cagliari.

Cappucci spiega: “I risultati dei nostri studi hanno dimostrato che entro la fine del secolo, i beni maggiormente esposti al rischio di inondazione sono le zone umide, le aree di retrospiaggia e retroduna e alcune infrastrutture marittime. Per ciò che riguarda le zone umide e le aree di retrospiaggia il rischio di inondazione rispetto all’attuale livello medio del mare è dovuto alla bassa quota e alla subsidenza, mentre per le infrastrutture costiere come porti, opere di difesa, moli, casse di colmata, la causa sembra riconducibile al naturale affondamento sul fondo marino”.

Per saperne di più

enea.it

Consigliamo

Nel manuale Valutazione della robustezza di sistemi strutturali e geotecnici di Matteo Felitti e Francesco Oliveto, edito da Maggioli Editore è presente una sezione di approfondimento su come affrontare il problema del dissesto idrogeologico, con focus su:

fenomeni da azioni franose, smottamenti e cedimenti

colate detritiche e di terra

crolli in roccia

cedimenti per smottamenti e variazioni del livello di falda

instabilità delle scarpate per piogge intense con aumento del livello di falda

Acquistalo qui

Valutazione della robustezza di sistemi strutturali e geotecnici “Un testo che declina dettagliatamente un concetto che reputo alla base della progettazione strutturale” (Franco Bontempi).

“Nel volume non ci si limita ad introdurre in modo semplice la problematica, ma si guida il lettore alla comprensione della risposta strutturale agli eventi inattesi attraverso esempi concreti” (Ivo Caliò) La robustezza di un sistema strutturale e geotecnico è intesa, sostanzialmente, come la capacità di prevenire o ridurre le conseguenze derivanti da un evento locale (eccezionale e/o estremo). Il testo, suddiviso in due parti distinte per un’agevole consultazione, affronta con piglio autorevole e approccio operativo il tema – ancora oggi poco conosciuto – della valutazione del comportamento strutturale attraverso gli indici di robustezza. Tra i molteplici aspetti trattati, il manuale analizza, in dettaglio, il fenomeno del collasso progressivo, le forme con cui può manifestarsi ed i relativi meccanismi di innesco e propagazione, proponendo, poi, esempi di interventi di retrofitting per ottimizzare la risposta strutturale. Inoltre, vengono riportati, in maniera esaustiva, numerose applicazioni numeriche per la stima degli indici di robustezza, con particolare riferimento alle strutture esistenti in c.a., murature e opere geotecniche. Tali casi studio, rappresentano utili strumenti operativi per lo strutturista che si occupa di tali tematiche. Matteo Felitti

Titolare dello studio ENGINEERING & CONCRETE CONSULTING, si occupa principalmente di calcolo strutturale, dissesti statici nelle costruzioni esistenti, degrado dei materiali e risoluzione di contestazioni. Cultore di Scienza delle Costruzioni ICAR/08, docente Esterno di “Calcolo Automatico delle Strutture” presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Francesco Oliveto

Ingegnere specializzato nell’ambito strutturale e geotecnico. Collabora con Gruppo Sismica srl per la formazione e lo sviluppo di metodologie di calcolo di strutture in muratura e in c.a. in condizioni di danno pregresso e attuale ai fini della stima della capacità residua. Gli Autori, in collaborazione con STACEC Srl, hanno sviluppato e implementato, nel software FaTA Next, alcuni modelli di degrado per la valutazione degli indicatori di rischio su strutture in calcestruzzo armato con danno inglobato. Tale argomento sarà oggetto di una prossima pubblicazione. Leggi descrizione Matteo Felitti, Francesco Oliveto, 2021, Maggioli Editore 59.00 € 56.05 €

Da non perdere

Foto: iStock.com/lucamato