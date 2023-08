Un recuperatore di calore smart: VORT HR 300 NETI IoT di VORTICE

Il Recupero di Calore, o Ventilazione Meccanica Controllata (VMC), è come sappiamo una tecnologia che attraverso dispositivi dotati di aspiratori di ultima generazione, silenziosi e a basso consumo, assicura l’immissione, negli ambienti interni, di aria di rinnovo aspirata dall’esterno – opportunamente filtrata – e l’espulsione dell’aria viziata.

Consente inoltre il recupero dell’energia contenuta nell’aria di espulsione, trasferendola all’aria immessa negli ambienti. Grazie a questa tecnologia si ottimizza l’efficienza energetica degli edifici, riducendone i costi di riscaldamento e condizionamento, ma soprattutto si contrastano umidità, condense, formazione di muffe e accumulo di inquinanti indoor garantendo il benessere e il comfort abitativo.

Inoltre, si contribuisce al miglioramento della classe energetica degli edifici e si può accedere ad agevolazioni fiscali.

Negli ultimi anni l’azienda VORTICE ha fatto un ulteriore passo rivolto al futuro, adeguando i nuovi prodotti alle tecnologie legate all’Internet of Things e confermando così il suo impegno verso la mission che la contraddistingue da sempre: contribuire al benessere delle persone attraverso prodotti che muovono l’aria in modo efficiente e sicuro migliorando l’aria che respirano.

VORT HR 300 NETI IoT

VORT HR 300 NETI IoT di VORTICE è un’Unità di ventilazione centralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione a parete. Integra un modulo Wi-Fi che la connette al cloud e ne consente la gestione in modalità automatica.

Sulla base di scenari predefiniti, facilmente modificabili dall’utente e grazie ad un’apposita App per smartphone e tablet, il sistema ha così la capacità di modulare automaticamente la propria operatività in funzione delle concentrazioni dei tassi di umidità, CO2 e inquinanti all’interno dei locali, che vengono rilevati da sensori connessi via cloud.

È ideale per installazioni in locali residenziali e commerciali fino 180 m ed è dotato di Filtri ePM10 50% (M5) e ISO Coarse 65% (G4) di facile accesso per le sostituzioni. VORT HR 300 NETI IoT ha 2 anni di garanzia.

