Intelligenza artificiale nelle costruzioni: un webinar PoliMi sulle nuove frontiere del settore

L’intelligenza artificiale è ormai una compagna di vita per tutti noi: l’assistente virtuale dei nostri telefoni, ad esempio Siri o Google Assistant, negli smart speaker, ad esempio Alexa, nelle nostre auto, con la guida autonoma su vari livelli. Le applicazioni che più ci hanno colpito ultimamente sono senza dubbio i Large Langue Models come il famosissimo ChatGTP.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Per capire la rilevanza, anche mediatica, del fenomeno si osservi lo storico delle ricerche su Google negli ultimi tempi: per un lungo periodo ChatGTP è stata la parola più cercata, surclassando i termini Intelligenza Artificiale e Deep Learning (la IA usata per la visione artificiale nelle macchine, per semplificare).

L’intelligenza artificiale nelle costruzioni

Se le applicazioni nella nostra vita quotidiana sono tante, quelle nell’industria, di qualunque tipo, sono ancora di più grazie alla diffusione di tecnologie che consentono di raccogliere un’enorme quantità di dati (si prevede che nel 2025 produrremo 175 zettabyte di dati, ossia 175 10^21 byte di dati) che poi vengono trasformati in informazioni grazie all’intelligenza artificiale.

Il settore delle costruzioni, purtroppo, è tradizionalmente molto arretrato rispetto ad altri settori industriali ma anche qui l’IA ha iniziato a fare breccia. La figura, tratta da un lavoro dell’ing. Luca Rampini, illustra l’andamento del numero di ricerche scientifiche che trattano di intelligenza artificiale nel settore delle costruzioni.

Le applicazioni più comuni dell’IA nel settore delle costruzioni, giudicando dagli articoli scientifici pubblicati, sono nel campo delle prestazioni energetiche degli edifici e nella gestione del cantiere in termini di produttività e sicurezza.

Intelligenza artificiale: un webinar per conoscere le nuove frontiere

Proprio di questi temi parleranno l’11 settembre 2023 tre esperti di IA.

Josh Kanner, ora “senior director” della “construction and engineering business unit” di Oracle, è stato, tra l’altro, l’ideatore di BIM 360 Field, prodotto ora venduto da AutoDesk.

Fazel Khayatian, ora ricercatore ai laboratori federali svizzeri (EMPA) è un esperto di Deep Learning ed energia e ha costruito modelli di IA in grado di simulare il comportamento di intere città.

Ania Khodabakhshian è alla fine del suo dottorato di ricerca al Politecnico di Milano e si occupa con profitto di IA nelle costruzioni avendo già pubblicato più lavori sull’uso della IA per la scelta delle strategie di retrofit energetico di grandi patrimoni edilizi

Il webinar, gratuito, è finanziato dal CIB, il più prestigioso organismo di ricerca sul mondo delle costruzioni e si terrà in lingua inglese.

Consigliamo

Foto:iStock.com/Hispanolistic