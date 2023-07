Spazio ridotto per un impianto fotovoltaico? Con i sistemi Sun Ballast efficienza e produttività garantite

Da cosa dipende la produttività di un impianto fotovoltaico? I fattori in gioco sono numerosi: qualità dei pannelli, esposizione, inclinazioni. Ma non solo: l’ottimizzazione delle superfici disponibili – ossia il rapporto fra energia generata e spazio utilizzato – risulta un parametro fondamentale, soprattutto quando l’impianto è realizzato su spazi ridotti come terrazze e piccoli tetti residenziali. In questo caso, le strutture di supporto per pannelli fotovoltaici svolgono un ruolo fondamentale, e da oltre dieci anni le soluzioni Sun Ballast rappresentano una vera garanzia di qualità ed efficienza per tutti gli impianti FV su superfici piane.

Accanto alla semplicità e alla velocità di installazione, una delle caratteristiche che da sempre contraddistinguono i sistemi Sun Ballast riguarda l’efficienza, ossia la capacità di ottimizzare al meglio tutto lo spazio disponibile: un parametro essenziale nella valutazione della qualità complessiva dell’impianto FV, strettamente connesso sia alla quantità di energia generata che al livello di soddisfazione del cliente finale.

Ecco perché poter contare su delle strutture di supporto semplici, versatili e facilmente modulabili può assicurare un grande vantaggio competitivo, sia in fase di progettazione che in sede di installazione. La possibilità di gestire rapidamente gli ostacoli e di adattarsi con facilità a qualunque tipologia di copertura, così come quella di modulare facilmente la lunghezza e la distanza tra le file di pannelli, risultano dunque tutt’altro che dettagli.

Standard 0°: semplice, flessibile e produttivo

Il sistema Standard di Sun Ballast è riconosciuto in tutto il mondo per la sua grande versatilità: adatto a qualunque tipologia di copertura piana – dalle guaine degli edifici industriali alle pavimentazioni di terrazze e tetti residenziali – permette di fissare i pannelli sia in orizzontale che in verticale, garantendo in tutte le condizioni la massima solidità. La vasta gamma di inclinazioni disponibili – da 0° a 30° – consente inoltre di adottare questo sistema in numerose situazioni, gestendo al meglio gli ombreggiamenti e massimizzando la produttività dell’impianto fotovoltaico.

Quando poi l’obiettivo è sfruttare al massimo tutta la superficie, il sistema Standard 0° dimostra tutta la sua efficacia: in questa soluzione, i pannelli risultano complanari alla copertura, e lo spazio tra di essi è completamente eliminato. Il risultato è una superficie piana interamente rivestita di moduli fotovoltaici, che essendo aderente alla copertura garantirà una bassa esposizione alle sollecitazioni del vento e il massimo livello di efficienza e stabilità.

Alta potenza, ovunque: il Vela 5° e 11°

Se con il sistema Standard 0° la superficie dei pannelli rimane complanare a quella della copertura, con il sistema a Vela di Sun Ballast l’inclinazione dei moduli fotovoltaici sale a 5° o 11°: ciò comporta un’ottimizzazione degli spazi ancora superiore, fattore che rende questo sistema particolarmente adatto in tutte quelle situazioni in cui lo spazio da dedicare all’impianto non è particolarmente elevato, come nel caso degli impianti fotovoltaici realizzati su terrazze o piccoli edifici residenziali.

Anche nel sistema a Vela infatti la distanza tra le file di pannelli è ridotta a zero, e la lunghezza rimane facilmente modulabile: in questo modo il sistema risulta efficace anche in presenza di ostacoli, e sfruttando al massimo la copertura disponibile permette di generare alti livelli di energia anche in spazi ridotti. Nella versione da 11°, l’impianto può essere realizzato posando tre zavorre in sequenza, mentre con un’inclinazione di 5° la vela può essere realizzata posizionando ben 6 strutture di seguito. In ogni caso, il sistema a Vela assicura anche ai piccoli impianti fotovoltaici alti livelli di efficienza e produzione, e permette di rendere utili e produttive tutte le superfici disponibili.

Tanta energia, massima resistenza: il sistema Connect a Vela 5°

È possibile unire elevati livelli di produttività e massima tenuta al vento? Il sistema Connect a Vela 5° di Sun Ballast unisce in un’unica soluzione tutta l’efficienza del sistema a Vela con la grande stabilità del sistema Connect: con il Connect a Vela le file di pannelli fotovoltaici vengono infatti realizzate disponendo i moduli in coppia e connettendo ogni (doppia) fila con quella successiva, fino a creare un unico reticolo di strutture interconnesse estremamente stabile e bilanciato. Come tutti i sistemi Sun Ballast, anche il Connect a Vela non richiede alcun tipo di fissaggio e assicura la perfetta integrità di tutte le superfici, anche delle più delicate come quelle pavimentate, particolarmente diffuse su terrazze e condomini. Una soluzione solida, efficiente e veloce da installare, che permette di incrementare la produttività dell’impianto FV assicurandone al contempo il più elevato livello di resistenza. L’unione di tutte le zavorre in un’unica rete di strutture permette inoltre di distribuire i carichi in modo estremamente bilanciato, incrementando la stabilità complessiva dell’impianto e assicurando anche alle piccole superfici il miglior equilibrio fra resistenza e produttività.

Sistema Est-Ovest: doppio orientamento, energia costante

Ottimizzazione degli spazi e alta produttività, anche quando l’esposizione dell’edificio non è ottimale: con il sistema Est-Ovest di Sun Ballast le file vengono realizzate contrapponendo coppie di pannelli in due diverse direzioni; il numero di ore in cui l’impianto risulta esposto alla radiazione solare risulta quindi decisamente aumentato, e la generazione di energia elettrica viene distribuita lungo tutto l’arco della giornata. Nel caso del sistema Est-Ovest – disponibile in numerose versioni – la grande versatilità delle strutture Sun Ballast permette inoltre non solo di modulare facilmente la lunghezza delle file, ma anche – a seconda delle specifiche caratteristiche della copertura – di regolarne la distanza, fino ad eliminarla completamente. La particolare disposizione dei pannelli fotovoltaici in coppie di file contrapposte permette infatti di accostare le file senza lasciare tra loro alcuno spazio, ottimizzando in modo estremamente efficace tutto lo spazio disponibile sulla copertura e raggiungendo un livello di produttività elevato e costante, sia sulle grandi coperture degli stabilimenti industriali che sui piccoli spazi residenziali.

