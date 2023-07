Concorso Scuola 2023: bando straordinario ter in arrivo ad agosto

Novità sul Concorso Scuola 2023: dopo alcune anticipazioni del Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che parlava di uscita del bando “entro l’estate”, pare che il bando della procedura straordinaria sia previsto per il mese di agosto.

L’obiettivo è quello di coprire i posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che restano dalle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2023-2024: si tratta di circa 30 mila posti, ma non è ancora chiaro se il concorso straordinario riguarderà tutti i gradi o solo la secondaria. Si prevede una maggiore concentrazione dei posti in Nord Italia rispetto a Centro e Sud.

>> Non perderti gli aggiornamenti! Ricevi le nostre news

In attesa dell’imminente pubblicazione del bando, vediamo come si svolgeranno le prove del concorso, chi può partecipare e come prepararsi al meglio con il Manuale per la prova scritta e orale di Maggioli editore (luglio 2023).

Concorso Scuola 2023 straordinario ter: requisiti

Per accedere ai posti comuni i candidati devono essere in possesso di almeno uno tra i seguenti titoli:

abilitazione specifica sulla classe di concorso;

specifica sulla classe di concorso; laurea (magistrale, a ciclo unico o diploma di II livello di alta formazione artistica, musicale o coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato riconosciuto e coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conseguiti entro il 31 ottobre 2022;

(magistrale, a ciclo unico o diploma di II livello di alta formazione artistica, musicale o coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato riconosciuto e coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conseguiti entro il 31 ottobre 2022; servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non consecutivi. Occorrerà aver svolto almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso per cui si concorre.

Invece, per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) è richiesto il solo diploma di scuola secondaria superiore, e per i posti di sostegno i candidati devono possedere gli stessi requisiti più il titolo di specializzazione su sostegno.

Concorso Scuola 2023 straordinario ter: prove di selezione

La procedura di selezione del Concorso Scuola 2023 straordinario ter si articolerà in due fasi, scritta e orale, così organizzate:

Prova scritta : 50 quesiti a risposta multipla , con quattro possibili risposte per ciascuna domanda. I partecipanti avranno a disposizione 100 minuti per completare la prova.

: , con quattro possibili risposte per ciascuna domanda. I partecipanti avranno a disposizione per completare la prova. Prova orale: 45 minuti per presentare le proprie competenze pedagogiche, la capacità di comunicazione e di gestione delle situazioni didattiche.

Argomenti da studiare

Puoi già iniziare a prepararti con il Manuale per la prova scritta e orale di Maggioli editore (luglio 2023), aggiornato al PNRR scuola, alle nuove Linee guida sull’orientamento scolastico 2023 e alla Riforma del sostegno.

ll Manuale è un ottimo strumento di preparazione per affrontare il nuovo programma di studio del concorso scuola per tutte le classi di concorso, perché illustra tutti gli argomenti richiesti nelle prove di selezione:

legislazione scolastica e riforme ordinamentali (sistema scolastico italiano, autonomia scolastica e organizzazione del sistema, stato giuridico del docente, governance delle istituzioni scolastiche);

(sistema scolastico italiano, autonomia scolastica e organizzazione del sistema, stato giuridico del docente, governance delle istituzioni scolastiche); teorie e metodologie della didattica (ambienti di apprendimento e metodologie, organizzazione e gestione di una lezione efficace, uso delle tecnologie dell’informazione, LIM e sussidi multimediali, CLIL);

(ambienti di apprendimento e metodologie, organizzazione e gestione di una lezione efficace, uso delle tecnologie dell’informazione, LIM e sussidi multimediali, CLIL); sistema di valutazione scolastico (INVALSI, valutazione degli apprendimenti);

(INVALSI, valutazione degli apprendimenti); scuola dell’inclusione (didattica speciale, disabilità certificata, DSA, BES);

(didattica speciale, disabilità certificata, DSA, BES); dimensione europea della scuola.

Il testo contiene inoltre numerose batterie di quiz con risposta commentata e permette anche di approfondire le competenze digitali e della lingua inglese.

Concorso Scuola 2023 - Manuale per la prova scritta e orale ll Manuale è un ottimo strumento di preparazione per affrontare il nuovo programma di studio del concorso scuola per tutte le classi di concorso.



Con riferimento alle disposizioni sul reclutamento del personale scolastico connesse al PNRR (Legge n. 79/2022) il volume fornisce ai candidati una preparazione completa che va dall’ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico a quello normativo, con riferimento alle riforme ordinamentali.



Il testo illustra tutti gli argomenti richiesti nelle seguenti Parti:

› legislazione scolastica e riforme ordinamentali (sistema scolastico italiano, autonomia scolastica e organizzazione del sistema, stato giuridico del docente, governance delle istituzioni scolastiche);

› teorie e metodologie della didattica (ambienti di apprendimento e metodologie, organizzazione e gestione di una lezione efficace, uso delle tecnologie dell’informazione, LIM e sussidi multimediali, CLIL);

› sistema di valutazione scolastico (INVALSI, valutazione degli apprendimenti);

› scuola dell’inclusione (didattica speciale, disabilità certificata, DSA, BES);

› dimensione europea della scuola.



La seconda parte del manuale contiene numerose batterie di quiz con risposta commentata e permette anche di approfondire le competenze digitali e della lingua inglese.



Il testo è aggiornato al PNRR scuola, alle nuove Linee guida sull’orientamento scolastico 2023 e alla Riforma del sostegno.



Disponibili nella sezione online collegata al volume:

- simulatore di quiz;

- quiz di informatica;

- aggiornamenti normativi.



Rosanna Calvino

Docente di discipline giuridiche ed economiche, specializzata nell’attività didattica del sostegno, docente universitario a contratto. Ha svolto numerosi incarichi nello staff di dirigenza scolastica. Autrice di pubblicazioni di legislazione scolastica e metodologie didattiche. Leggi descrizione Rosanna Calvino, 2023, Maggioli Editore 32.00 € 30.40 €

Immagine: iStock/Burak Sür