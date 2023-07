Forum Ingegneria 4.0: al via l’edizione 2023

Torna per il terzo anno consecutivo il Forum Ingegneria 4.0, organizzato da CSPFea e dal partner Istituto Italiano della Saldatura, dedicato al mondo delle costruzioni AEC e all’industria 4.0.

12 Talkers, AD e direttori tra i principali top player del settore AEC e del settore industria 4.0, esplorano l’innovazione digitale attraverso le esperienze delle proprie aziende condividendo buone pratiche e vision sul futuro in Italia e nel mondo.

Dopo il successo della prima e della seconda edizione, anche per il 2023 si rinnova l’appuntamento in presenza con il Forum Ingegneria 4.0 che si terrà il 28 settembre 2023 a Roma, presso l’Auditorium della Tecnica EUR.

Scopriamo di seguito il programma delle sessioni, perché partecipare e come iscriversi.

Il programma, le sessioni

Sessione 1 – Innovazione dei Processi, dei Materiali e delle Tecnologie: Alla Scoperta delle Possibilità della Rivoluzione 4.0​

All’interno della trasformazione digitale e tecnologica dell’industria, l’ingegneria dei materiali e dei processi gioca un ruolo fondamentale nell’aprire nuove prospettive. In questa entusiasmante sessione del Forum Ingegneria 4.0, esploreremo le più recenti innovazioni e tendenze di mercato in termini di materiali, tecnologie e processi aziendali.

Ci chiederemo: quali sono le sfide e le opportunità che si presentano oggi? Possiamo trarre ispirazione da altri settori? E quali sono i punti di contatto interessanti tra il mondo manifatturiero, industriale e l’ingegneria civile?

Attraverso le presentazioni di alcuni CEO di spicco nel settore, avremo l’opportunità di scoprire le filiere, i processi e le tecnologie che abilitano la rivoluzione 4.0 per coloro che si occupano di progettare, costruire e gestire servizi, prodotti e infrastrutture.

Sessione 2 – Costruzioni Digitali: Sostenibilità, Resilienza e Vantaggio Competitivo nell’Era del PNRR

La sfida di rendere le grandi opere sostenibili e resilienti richiede l’impegno degli ingegneri, degli architetti e dei costruttori. Ma come affrontano concretamente questa sfida? E, ancora di più, come possono trarre valore e vantaggio dalla digitalizzazione dell’intera filiera?

In questa sessione del Forum Ingegneria 4.0, esploreremo il panorama delle costruzioni digitali e scopriremo come la digitalizzazione sta rivoluzionando l’intero settore.

Ci chiederemo quali sono i fattori chiave che consentono un cambio di passo per le imprese, consentendo loro di combinare sostenibilità con vantaggi tangibili come economie di scala e competitività e come la digitalizzazione fornisca decisive opportunità per creare valore nelle grandi opere.

Attraverso presentazioni di esperti di primo piano, esploreremo lo stato dell’arte dell’innovazione digitale, della ricerca e sviluppo nel settore delle costruzioni. Analizzeremo le sinergie tra aziende e l’importante collaborazione con le università per creare un ecosistema di innovazione solido.Sessione 3 – Fattore umano e ingegneria: compromessi ed equilibri tra uomo e macchina nell’era 4.0

La sessione tematica si propone di esplorare la complessa relazione tra l’essere umano e le tecnologie 4.0 in continua evoluzione. In un contesto di fabbriche digitali, uffici intelligenti e realtà virtuali, le tecnologie 4.0 stanno ridefinendo i contesti produttivi attraverso sistemi autonomi e dati onnipresenti.

Rimangono tuttavia aree, quali la progettazione, l’assunzione e gestione di risorse umane ed i processi decisionali strategici in cui restano determinanti il giudizio umano e l’intuizione manageriale; vi sono poi i molteplici rischi che le organizzazioni si trovano ad affrontare nell’utilizzo di tecnologie 4.0 quali ad esempio quelli legati alla cybersecurity e alla potenziale perdita di controllo sui dati.

Piuttosto che discutere se le macchine e le tecnologie possano sostituire l’uomo, ci si concentrerà su come trovare una nuova relazione simbiotica tra l’uomo e la macchina, assunto che il fattore umano rimane centrale, indipendentemente dagli scenari tecnologici futuri, e che le tecnologie devono rimanere un supporto all’uomo anziché un sostituto.

Perché partecipare e come iscriversi

Conoscere e sviluppare sinergie tra mondo delle costruzioni AEC e industria 4.0, fare networking con i player più importanti dei due settori e con gli exhibitor presenti e soprattutto cogliere elementi di innovazione e di strategie dagli interventi dei Talkers, applicabili alla propria realtà lavorativa: questi i motivi per non perdere l’evento.

Per partecipare è necessario iscriversi al link dedicato, inoltre è previsto il rilascio di CFP solo ad Ingegneri regolarmente iscritti al proprio ordine.

Per ulteriori informazioni

forumingegneria.it

