Decreto Cessioni rallenta il Superbonus

I dati sul Superbonus, in riferimento a giugno 2023, sono stati pubblicati da ENEA. Dalla rilevazione emerge un lieve incremento degli investimenti rispetto al mese di maggio 2023, con un totale pari a 81.260.017.684,69 euro dei quali 79.949.374.412,31 ammessi a detrazione, inoltre, rispetto a maggio 2023 sono state depositate 5.316 asseverazioni in più.

Il Superbonus non perde appeal ma la sua corsa rallenta con gli effetti del Decreto Cessioni che, per i nuovi interventi agevolati dal Superbonus e da tutti gli altri Bonus Edilizi, non consente (salvo alcuni casi) né la cessione del credito né lo sconto in fattura.

In arrivo un nuovo Superbonus?

A proposito di blocco cessioni, il presidente nazionale di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi, ha rilasciato un commento, pubblicato sul sito dell’associazione, evidenziando la necessità di una soluzione che favorisca la riqualificazione energetica e strutturale degli immobili italiani mediante incentivi fiscali soprattutto a supporto di chi non possiede la capacità economica per avviare gli interventi, e la capienza fiscale per portarli in detrazione.

Federcepicostruzioni sottolinea poi, nella nota, come ci sia stata una riduzione degli interventi sugli edifici, residuali e probabilmente riguardanti pratiche edilizie avviate prima del blocco cessioni. Sono 5.316 i nuovi immobili soggetti ad interventi agevolati con il Superbonus, un dato inferiore se paragonato con quelli registrati nei mesi in cui era possibile la cessione del credito: 24.827 a luglio 2022, 19.956 ad agosto 2022, 63.284 a settembre 2022.

In attesa di novità, intanto si torna a parlare di un Bonus Edilizio Unico con una possibile riorganizzazione delle agevolazioni edilizie oggetto di una proposta di legge che verrà discussa in commissione Finanze della Camera >> leggi qui per saperne di più <<

Foto: iStock.com/Andrii Yalanskyi