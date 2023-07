Quali norme applicare agli appalti PNRR? La Circolare MIT con i chiarimenti

La Circolare MIT era stata annunciata qualche giorno fa dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ed è arrivata.

Il documento fornisce chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative sul regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023.

La Circolare contiene indicazioni al fine di sbrogliare i nodi che si sono creati con gli intrecci normativi post entrata in vigore del Nuovo Codice appalti.

Infatti, nella premessa del documento si legge che l’efficacia, dal 1° luglio 2023, delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, induce ad un opportuno coordinamento interpretativo fra la legislazione introdotta ex novo e la disciplina operante in materia, introdotta nell’ordinamento al fine di consentire la rapida realizzazione di interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Vediamo nel dettaglio quali sono le disposizioni normative interessate e quali sono quelle da applicare agli appalti PNRR dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice.

Il nuovo Codice appalti e il DL 77/2021

Le disposizioni normative interessate sono:

il regime giuridico applicabile alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 225, comma 8 e 226, comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2023; il regime giuridico applicabile, da parte dei Comuni non capoluogo di provincia, in relazione all’indizione di procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come successivamente modificato dall’articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Quale normativa applicare?

La Circolare fornisce indicazioni su:

la normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con fondi PNRR e assimilate;

la normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con fondi PNRR e assimilate indette da Comuni non capoluogo di provincia ;

; indicazioni operative per le stazioni appaltanti.

Le norme per appalti PNRR post nuovo Codice

La Circolare, in merito, spiega che dopo il nuovo Codice si continuano ad applicare le disposizioni derogatorie previste dal dl 77/2021.

In quanto anche in vigenza del nuovo Codice, viene confermata la specialità, assicurata per mezzo dell’articolo 225, comma 8 del d.lgs. n. 36 del 2023, delle disposizioni di cui decreto-legge n. 77 del 2021 e ss.mm.ii e, dunque, la perdurante efficacia, anche successivamente al 10 luglio 2023, delle disposizioni speciali in materia di procedure ad evidenza pubblica già ad oggi introdotte nell’ordinamento giuridico relative ad opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse.

Le norme per appalti PNRR e PNC dei Comuni non capoluogo

In tal caso la normativa applicabile è quella derogatoria di cui al regime speciale, ovvero quello fino ad ora utilizzato e previsto dall’articolo 1, c. 2 del dl 32/2019, come modificato dall’articolo 52 c.1, let. 1.2 del dl 77/2021, che richiama l’applicazione dell’articolo 37 c. 4; ma solo fino al 31 dicembre 2023.

Pertanto come anche chiarito da ANCI, per gli interventi PNRR e assimilati, fino al 31 dicembre 2023, non si applica il sistema di qualificazione del nuovo codice appalti (art. 62 e 63), quindi i comuni non capoluogo, ricorrendo alle aggregazioni con i soggetti previsti dalle norme derogatorie sopra riportate, di cui alla precedente normativa sulla semplificazione (CUC istituite con Consorzi o convenzioni, Convenzioni con SA, ecc.), fino alla fine dell’anno – solo per tali specifici interventi – non devono qualificarsi.

Foto:iStock.com/Devilkae