FederBonus: online la piattaforma di Federcontribuenti per la cessione dei crediti

Federcontribuenti annuncia il lancio della piattaforma FederBonus per vendere e acquistare i crediti fiscali.

L’associazione presenta il nuovo strumento ricordando che i Bonus Edilizi sono stati concepiti per facilitare gli interventi di ristrutturazione del patrimonio immobiliare italiano, consentendo anche a chi ha un reddito basso di avviare i lavori grazie alla cessione del credito.

Tuttavia, con i crediti incagliati e l’impossibilità di trasformarli in liquidità, molte imprese e cittadini non hanno più la possibilità economica di farsi carico dei lavori.

Come funziona FederBonus

In risposta a tale problematica che genera una situazione di stallo, perché non ancora risolta, nasce FederBonus, la piattaforma voluta da Federcontribuenti per la cessione dei crediti già operativa ed aperta a tutti.

Marco Paccagnella, Presidente di Federcontribenti, spiega il funzionamento del servizio: “Si tratta di una piattaforma innovativa che utilizza tecnologie sicure con una metodologia di pagamento all’avanguardia che garantisce cedenti e cessionari. Per accedere al servizio basta seguire il link presente sul sito della nostra associazione , registrarsi e caricare i propri dati. Per sapere a che punto è la pratica, basta collegarsi alla piattaforma e verificare i messaggi ricevuti, volendo anche via cellulare. Infatti, uno degli aspetti più interessanti è che la piattaforma è fruibile sia da pc che da mobile in assoluta sicurezza, protetti anche da un codice ‘usa e getta’ inviato di volta in volta alla casella email dell’utente”.

In aumento gli esposti relativi alle operazioni di cessione dei crediti di natura fiscale legati al 110

Nel presentare FederBonus, l’associazione ha anche sottolineato come “un cantiere di Superbonus necessita, oltre che di ingenti risorse economiche, anche del tempo necessario per le pratiche edilizie, la progettazione, l’acquisto dei materiali, l’esecuzione dei lavori e tutto l’iter per le asseverazioni e attestazioni. Tempistiche non compatibili con le modifiche apportate al testo normativo mediante provvedimenti d’urgenza che non hanno solo stravolto le regole in corsa ma anche sfiduciato tutti gli attori che avrebbero dovuto far funzionare la misura”.

Inoltre, Federcontribuenti precisa che gli esposti relativi alle operazioni di cessione dei crediti di natura fiscale riconducibili al Superbonus 110 sono cresciuti in modo esponenziale:+700%. Le segnalazioni sono aumentate sensibilmente rispetto al 2021; nel primo trimestre di quest’anno sono state 51: oltre il triplo rispetto al corrispondente periodo del 2022. Sempre nel 2022 la Banca d’Italia ha ricevuto 173 esposti con cui sono state lamentate difficoltà nelle operazioni di cessione dei crediti di natura fiscale.

