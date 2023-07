Recuperatori di calore di facile installazione: gamma Monostanza VORT MONO di VORTICE

Aprire le finestre per ventilare gli ambienti chiusi può aiutare a migliorare il microclima in generale, ma determina una dispersione di energia e può risultare insufficiente per mantenere davvero sano un edificio.

Sistemi di ventilazione che mantengono alta la qualità dell’aria assicurando comfort ambientale e ridotti consumi di energia sono da sempre i protagonisti del mondo VORTICE. I Monostanza VORT MONO, recuperatori di calore decentralizzati di VORTICE, sono concepiti proprio per la ventilazione di singoli locali.

Questi dispositivi garantiscono un continuo ricambio dell’aria con l’esterno senza dispersione energetica, e oggi giocano un ruolo fondamentale nella costruzione dei nuovi edifici a basso impatto ambientale. Beneficiano inoltre di vantaggi fiscali per ristrutturazioni e riqualificazione energetica.

I modelli sono otto: si differenziano per portata, con comandi a bordo o con telecomando, con o senza sensore di umidità relativa, temperatura e luce ambiente e con o senza modulo Wi-Fi, così da rispondere alle più svariate esigenze di utilizzo. Tutti si caratterizzano per i bassi consumi, la silenziosità e l’elevata efficienza di scambio termico (fino al 90% alla portata minima).

I VORT MONO sono facilmente installabili anche in edifici datati perché non necessitano di canalizzazione, sono installabili con facilità su pareti perimetrali di spessore compreso tra 260 mm e 700 mm e non necessitano di scarico per la condensa. Sono anche semplici da manutenere perché i componenti interni, come i filtri G3 lavabili, sono di facile accesso per la pulizia e non richiedono l’intervento di personale specializzato.

I modelli base VORT HRW 30 EVO e 40 EVO hanno comandi a bordo macchina. I modelli HCS hanno un telecomando e sensori di umidità relativa, temperatura e luce ambiente per permettere una maggiore autonomia nella gestione. Impostando, ad esempio, AUTO HR sul telecomando, in caso di presenza di umidità oltre la soglia di allarme (60%, 75% o 90%) viene selezionata automaticamente la modalità di estrazione alla massima velocità. Con AUTO NIGHT, invece, un sensore di luce ambiente rileva la presenza o l’assenza di luce: se non rilevata, il prodotto funziona a velocità minima per tornare a funzionare, una volta rilevata, alla velocità precedentemente impostata.

I modelli con Modulo WI-FI stabiliscono una comunicazione reciproca tra prodotti attraverso una rete locale tipo MESH, senza dover installare un router e stipulare un contratto con un provider di servizi internet.

Nel nuovo sito vmc.vortice.it è possibile reperire tutte le informazioni per migliorare le proprie competenze ed essere sempre aggiornati sul mondo del Recupero Calore. Tutta la gamma VORT MONO è garantita per ben 5 anni ed è protagonista dell’iniziativa VORTICEVIP dedicata agli installatori professionali.

