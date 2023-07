Verifiche di conformità degli immobili e Due Diligence: un webinar in 3 giornate

Un corso online in diretta che in sole 3 giornate fornisce a tecnici, giuristi, dirigenti e operatori di Regioni, Comuni ed Enti locali, ATER (ex IACP) e SGR (Società Gestione del Risparmio), tutti gli strumenti essenziali per comprendere a fondo in cosa consistono le verifiche di conformità edilizia, urbanistica e catastale degli immobili, finalizzate alla realizzazione della Due Diligence Immobiliare per la commercializzazione di immobili pubblici e privati.

Il webinar Le verifiche di conformità edilizia, urbanistica e catastale degli immobili e Due Diligence Immobiliare (III edizione): aspetti tecnici, giuridici, amministrativi e documentali si terrà nelle giornate di giovedì 9 novembre, giovedì 16 novembre e giovedì 23 novembre 2023 (ore 14.00 – 18.00)

Grazie all’esperienza dei docenti Marco Campagna, Romolo Balasso e Andrea Ferruti – provenienti dal settore tecnico e giuridico – il corso fornirà ai partecipanti un bagaglio di conoscenze e competenze sufficienti ad affrontare con efficacia e sicurezza i passaggi complessi della procedura di verifica e Due Diligence.

>> Il docente Marco Campagna è anche autore del volume Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e per la redazione di Due Diligence immobiliari (Maggioli editore, 2020) <<

Nella parte giuridico-amministrativa sarà affrontato l’ambito di indagine, che comprende aspetti quali la provenienza dell’immobile, i gravami, i titoli edilizi, la situazione degli impianti e i possibili interventi. Verranno trattati anche il capitolo della regolarizzazione (edilizia, catastale, civilistica) e quello relativo al contenuto della Due Diligence.

Nella parte tecnica saranno esaminati nel dettaglio le materie afferenti allo stato legittimo degli immobili con l’esame di alcuni casi studio, alle tolleranze costruttive, ai vincoli urbanistici e all’analisi e alla gestione di questi ultimi nell’ambito di una Due Diligence o di un intervento edilizio.



La quota di iscrizione comprende: accesso alla diretta del corso, materiale didattico e possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni.

Il corso è accreditato per la formazione continua dei Geometri (12 CFP, Provider Collegio dei Geometri della Provincia di Roma), ed è stato richiesto l’accreditamento per Architetti (Provider The PLAN) e Avvocati (Provider CNF).

