Climatizzazione estiva e invernale: come funziona un impianto geotermico?

Una fonte rinnovabile da cui ricavare energia è rappresentata dal terreno. In esso infatti viene immagazzinata gran parte della radiazione solare che giunge sulla crosta terrestre, mantenendone costante la temperatura oltre una certa profondità: dai 10 m in poi la temperatura del sottosuolo si aggira sui 12-15°C costanti per tutto l’anno, permettendo lo sfruttamento di questo volano termico attraverso la geotermia “a bassa entalpia”.

Questa si differenzia dalla geotermia “classica” perché gli scambi di energia avvengono a basse temperature, mentre in geotermia classica le temperature in gioco sono molto alte perché provenienti da attività vulcaniche: ricordate i soffioni boraciferi di Larderello (PI)?

Tornando alla geotermia a bassa entalpia, vediamo come si può sfruttare il calore del terreno per climatizzare i nostri edifici. Il presente articolo è estratto dal volume Progettazione energetica integrata di involucro edilizio e impianti di Mirko Giuntini, edito da Maggioli Editore.

Sonde geotermiche: a cosa servono?

Poiché stiamo lavorando con basse temperature, dobbiamo innanzitutto inserire negli edifici impianti che possano dare il grado di comfort atteso con basse temperature. La scelta migliore sono i sistemi radianti a pavimento (i più diffusi), a soffitto o anche a parete, collegati con una pompa di calore che sfrutti come “sorgente fredda” il terreno e come “pozzo caldo” l’acqua dell’impianto.

Per poter utilizzare il terreno come volano termico si possono realizzare delle sonde geotermiche, cioè dei pozzi verticali scavati con trivelle, del diametro di 150-200 mm e profondità variabile a seconda del tipo di terreno (mediamente da 80 a 150 m) nei quali vengono inseriti dei tubi in cui scorre un fluido termovettore. Un impianto così realizzato consente di climatizzare l’edificio sia in estate sia in inverno, invertendo il ciclo della pompa di calore, e di produrre anche l’acqua calda sanitaria con l’ausilio di un accumulo.

Serpentina di tubazioni a basse profondità: pro e contro

Un sistema alternativo alle sonde geotermiche è quello di far passare una serpentina di tubazioni a bassa profondità (circa 70-100 cm) nella quale far scorrere il fluido termovettore.

Tale soluzione presenta però alcuni inconvenienti, come la necessità di avere a disposizione una vasta superficie intorno all’edificio e la vulnerabilità del sistema dovuta alla scarsa profondità: il sistema potrebbe essere danneggiato dalla crescita di piante di alto fusto che con le loro radici potrebbero danneggiare i tubi.

La tecnica del pre-temperamento geotermico

Infine un accenno al cosiddetto pre-temperamento geotermico. Si tratta di una tecnica semplice ed efficace per migliorare l’efficienza degli impianti di ventilazione meccanica. In fase di realizzazione delle fondazioni di un nuovo edificio o se si ha del terreno a disposizione, viene fatto uno scavo di circa 70-100 cm di profondità, in fondo al quale si stende un tubo di plastica del diametro di 80-100 mm; il tubo, della lunghezza di circa 100 metri e oltre, viene posizionato a serpentina sul terreno e ricoperto successivamente di sabbia e terra.

Un’estremità del tubo capterà l’aria pre-riscaldata dal terreno, in cui la temperatura sarà sempre superiore a quella dell’aria esterna in inverno e inferiore in estate (a quella profondità si può ipotizzare una temperatura costante del terreno di 12-14°C), mentre l’altra estremità verrà collegata alla macchina di ventilazione. Questa, in inverno, riceverà aria pre-riscaldata o pre-raffrescata, in estate, dal terreno, migliorando l’efficienza del sistema.

