Efficientamento energetico: che peso hanno gli infissi?

A pochi mesi dall’approvazione del testo di revisione della EPBD (Energy Performance of Building Directive) detta anche “Case Green”, la discussione sulle modalità per ottenere i risultati prefissi è in pieno fermento.

Gli obiettivi principali di tale normativa sono la sostanziale diminuzione del consumo energetico e delle emissioni di gas a effetto serra, unita all’incentivazione di tutte quelle pratiche che permettono di sfruttare le fonti energetiche rinnovabili.

Questa direttiva è solo la base di partenza per giungere a una versione definitiva e condivisa, che si otterrà per mezzo di negoziati tra i vari stati membri UE. Ogni stato dovrà quindi stabilire le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi, inserendole nei propri piani nazionali con regimi di sostegno per gli interventi.

La sostituzione dei vecchi serramenti

In quest’ottica, la sostituzione di infissi vecchi e inefficienti assume un ruolo di primo piano. Si parla sempre più di sostenibilità e di economia circolare in edilizia e, se si pensa che almeno la metà dei rifiuti prodotti proviene dal campo delle costruzioni, risulta evidente come sia strategicamente importante la selezione consapevole di prodotti e materiali.

La scelta di serramenti eco-sostenibili rappresenta perciò una duplice conquista: da una parte un profitto comunitario, con la riduzione dell’impatto ambientale, degli scarti inquinanti e delle emissioni nell’atmosfera; dall’altra un maggior benessere privato, che va dalla qualità abitativa al risparmio economico.

Il ruolo della finestra in legno

Il legno è a tutti gli effetti il materiale con la più elevata prerogativa ecologica. La sostenibilità della materia prima è certificata dalla gestione forestale e dalla tracciabilità del prodotto; possiede il minor valore di conducibilità termica; ha ottimi livelli di isolamento naturale acustico e nella versione lamellare ha un buon grado di resistenza e indeformabilità.

Nella sicurezza di poter accedere a prodotti che rispettino i requisiti minimi di legge in tema di proprietà termiche, le finestre in legno hanno una marcia in più. Carminati Serramenti ha rielaborato il serramento in legno facendone un elemento tecnologico all’avanguardia con prestazioni tra le migliori presenti sul mercato.

Skyline Minimal Frames è la linea di serramenti su misura che ridefinisce il concetto di finestra minimal portandolo alla massima espressione. La sua unicità è data da un telaio realizzato completamente in legno di soli 37 mm di spessore: la finestra Skyline diventa a pieno titolo un elemento di design e arredo, capace di valorizzare l’estetica di una casa migliorandone la luminosità e vivibilità.

L’alzante scorrevole Skyline Sliding è stato concepito come una tecnologia invisibile: l’innovativo sistema di scorrimento, composto da una guida incassata brevettata presso i più prestigiosi istituti, garantisce un’efficace capacità isolante proteggendo i meccanismi da qualsiasi interferenza.

Una guida di traslazione va a coprire il dispositivo progettato per lo scorrimento dell’anta mobile e il nastro flessibile snodato permette la massima agevolezza di movimento di ante anche di grandi dimensioni col minimo impatto visivo possibile, impedendo l’ingresso di polvere o sporcizia all’interno del vano. Per chi volesse aumentare la resistenza agli agenti atmosferici, un rivestimento in alluminio può essere applicato sul lato esterno del telaio, senza rinunciare al comfort e all’eleganza del telaio in legno.

Per ulteriori informazioni

carminatiserramenti.it

Immagine di apertura in alto: Villa Piacenza, Porta d’ingresso Skyline Minimal Frames, in abete laccato bianco (fotografia: Maurizio Grisa, progetto: Studio Koster)

