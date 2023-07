Bandi Demanio 2023 per la concessione e il recupero di immobili dello Stato

Trascorso il termine relativo agli ultimi bandi di concessione per 16 immobili pubblici (>> di cui abbiamo parlato in questo articolo), l’Agenzia del Demanio – in qualità di gestore degli immobili di proprietà dello Stato – ha pubblicato una nuova tranche di bandi di concessione di immobili, per un massimo di 50 anni, a privati in grado di farsi carico del loro recupero, riuso e buona gestione.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività legate ai Progetti a Rete – Valore Paese Italia. I nuovi bandi riguardano quattro nuovi beni in “Concessione/Locazione di Valorizzazione” e un nuovo bene in Concessione Gratuita. Vediamo quali sono.

I cinque beni oggetti dei nuovi bandi del Demanio sono:

Forte Catona – Ex deposito munizioni , a pochi chilometri da Reggio Calabria, in località Casalotto, inserito nel sistema dei Forti Umbertini dello Stretto, che fa parte della Rete dei Forti e Fortificazioni;

, a pochi chilometri da Reggio Calabria, in località Casalotto, inserito nel sistema dei Forti Umbertini dello Stretto, che fa parte della Rete dei Forti e Fortificazioni; Ex caserma della Guardia di Finanza a Bova Marina (RC), inserita nella Rete Dimore

(RC), inserita nella Rete Dimore Fabbricato delle vecchie carceri a Vigevano (PV), inserito nella Rete Dimore;

(PV), inserito nella Rete Dimore; Ex casello idraulico del complesso idrovoro della Travata a Mantova , inserito nella Rete Cammini e Percorsi, dedicata agli edifici distribuiti sui tracciati ciclopedonali e storico-religiosi;

, inserito nella Rete Cammini e Percorsi, dedicata agli edifici distribuiti sui tracciati ciclopedonali e storico-religiosi; Ex Tiro a Segno Nazionale a Piazza Brembana (BG), inserito nella Rete Cammini e Percorsi (in Concessione Gratuita).

I bandi sono pubblicati nella sezione Gare e Aste del sito dell’Agenzia del Demanio, è possibile presentare le offerte fino alle ore 12:00 del 27 novembre 2023.

Le proposte progettuali dovranno contenere un’offerta tecnica – i cui elementi di valutazione saranno tre: ipotesi di recupero e riuso, ritorno per il territorio e sostenibilità ambientale ed efficienza energetica – e un’offerta economica-temporale – i cui elementi quantitativi saranno canone e durata.

Ad oggi sono 46 gli immobili dei Progetti a Rete che l’Agenzia del Demanio ha affidato in concessione, e altri 8 sono attualmente in fase di aggiudicazione. Nel corso degli anni sono stati selezionati progetti innovativi in grado di ripensare l’uso del patrimonio pubblico inutilizzato, assicurandone la tutela e la fruizione pubblica attraverso nuove attività.

Uno degli esempi più recenti è quello del Faro di Punta Imperatore a Forio d’Ischia (NA), che sarà inaugurato in questi giorni. L’edificio è stato affidato al gruppo Floatel GMbH, risultato vincitore di un precedente bando del Demanio, per la sua valorizzazione e l’utilizzo secondo un modello di “lighthouse accommodation” rispettoso del paesaggio e dell’ambiente. La società, specializzata nel recupero di fari, corrisponde allo Stato un canone annuo medio di circa 75 mila euro, a fronte di un investimento di oltre 600 mila euro effettuato per la ristrutturazione.

