Progettare in presenza di vincoli edilizi, urbanistici e paesaggistici: un corso online

Un corso online in diretta, articolato in due unità didattiche, che si rivolge ai professionisti tecnici (architetti, ingegneri, geometri e periti) e agli avvocati che si occupano di materie edilizie e urbanistiche: Progettare e operare in presenza di vincoli edilizi, urbanistici e paesaggistici.

Il webinar – che si terrà nelle giornate di giovedì 19 ottobre e giovedì 26 ottobre 2023 (15.00-18.00), con possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni – è tenuto dagli esperti Marco Campagna e Andrea Di Leo, rispettivamente un architetto e un avvocato, che offriranno una formazione completa sui vincoli e sulla loro gestione in caso di progettazione di nuovi manufatti edilizi o di trasformazione degli esistenti.

>> Vorresti sapere quali altri webinar ci saranno in futuro? Clicca qui, è gratis

Per una comprensione completa della materia – che presenta problematiche insidiose, che il professionista deve necessariamente conoscere per poterle governare con efficacia – oltre alle informazioni necessarie sulla natura e sulle caratteristiche dei vincoli esistenti di natura edilizia, urbanistica e paesaggistico-culturale, verranno affrontati casi concreti. Sarà anche possibile porre domande e quesiti ai docenti.

>> Il docente Marco Campagna è autore del volume Progettazione e trasformazioni in presenza di vincoli (Maggioli editore, 2023) <<

Il corso è organizzato da The PLAN e il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Roma, con la collaborazione di Formazione Maggioli. Sarà richiesto accreditamento per la formazione continua di: Avvocati (provider CNF), Architetti (provider The PLAN), Geometri (provider Collegio dei Geometri della Provincia di Roma). A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione, previo superamento di test finale di verifica dell’apprendimento.

Progettare in presenza di vincoli, il programma del corso

PRIMA GIORNATA: 19 ottobre 2023, ore 15:00-18:00

Nozioni introduttive

Rapporti tra urbanistica, edilizia e “vincolistica”

Il codice dei beni culturali e del paesaggio

Vincoli paesaggistici (e piani paesaggistici)

Autorizzazione paesaggistica (ordinaria, semplificata e “in sanatoria”)

Titoli edilizi ed autorizzazione paesaggistica

Ristrutturazione edilizia e vincoli paesaggistici

SECONDA GIORNATA: 26 ottobre 2023, ore 15:00-18:00

Vincoli “culturali”;

Autorizzazione per interventi da eseguirsi su beni culturali;

“Vincoli” da pianificazione urbanistica;

Altri “vincoli” e fasce di rispetto

Condoni edilizi e vincoli

>> Iscriviti qui al corso online <<

I docenti

Andrea Di Leo: Avvocato, opera nel diritto amministrativo, con particolare riferimento ai settori dell’urbanistica e dell’edilizia, anche in relazione ai profili vincolistici. Si occupa inoltre dei profili regolatori ed amministrativi relativi a ricettività, commercio e somministrazione, di appalti pubblici nonché dei profili amministrativi e regolatori dei settori innovativi. Svolge attività di docenza e formazione. È Membro della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e Co-founder di Legal Team.

Marco Campagna: Architetto libero professionista. Nel corso degli anni ha avuto modo di approfondire i temi dell’urbanistica applicata agli interventi edilizi, sia svolgendo pratiche in prima persona, sia operando come consulente o come perito, sia per conto di privati che per società, eseguendo parallelamente progettazioni e direzioni lavori per diversi interventi di recupero e di valorizzazione immobiliare. È attualmente componente della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, formatore e docente in svariati corsi di aggiornamento e approfondimento professionale presso il medesimo Ordine e presso altre realtà.

Ti può interessare anche la video-intervista Vincoli all’attività edificatoria, insidie o opportunità?

Consigliamo