Modulistica prevenzione incendi PNRR: nuovi modelli in vigore dal 3 luglio 2023

In arrivo la nuova modulistica PIN – PNRR per la prevenzione incendi. L’obbligo di adozione parte il 3 luglio 2023 per le sole attività ricomprese nel PNRR, PNC o ZES.

Ad annunciare la novità è la Circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigli del Fuoco (con i modelli PIN – PNRR allegati) – che ha per oggetto Modulistica di presentazione delle valutazioni progetto e delle segnalazioni certificate di inizio attività, previste dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, per le attività inserite nel PNRR, PNC o ZES.

La modulistica in questione è stata predisposta per rispondere alle esigenze di monitoraggio dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi per le attività previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o che siano inserite nelle Zone Economiche Speciali (ZES). Pertanto, come precisato nel documento del Dipartimento dei Vigli del Fuoco, le attività che non sono ricomprese nei particolari regimi fissati dal PNRR, PNC o ZES, continueranno ad utilizzare la vigente modulistica di presentazione delle istanze, segnalazioni e dichiarazioni.

Scopriamo nel dettaglio come è strutturata la modulistica in oggetto, utile per la presentazione delle valutazioni progetto e delle SCIA (rispettivamente ex art. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011).

Come è strutturata la nuova modulistica PIN – PNRR?

Si legge nella Circolare dei Vigli del Fuoco che la modulistica, denominata PIN 1 – 2023 PNRR e PIN 2 – 2023 PNRR, è del tutto identica a quella attualmente vigente nelle parti sostanziali ma presenta unicamente una sezione integrativa ove il richiedente indicherà, ai soli fini statistici, alcune informazioni relative allo specifico procedimento, come ad esempio, la tipologia di piano utilizzato (PNRR, PNC o ZES) e se l’intervento progettuale ha riguardato alcune specifiche tipologie di attività, di particolare rilevanza nel contesto attuale, come quelle relative all’idrogeno, al GNL/GNC, ai rifiuti o alle chiusure d’ambito degli edifici.

Viene poi specificato nel documento che non ci sono cambiamenti per quanto riguarda la restante modulistica a corredo delle pratiche di prevenzione incendi, già stabilita con precedenti decreti direttoriali.

Perché una nuova modulistica PIN – PNRR?

L’obiettivo del presente aggiornamento della modulistica, coordinato con la struttura dell’applicativo PRINCE di gestione dei procedimenti di prevenzione incendi, è quello di effettuare un puntuale rilevamento e monitoraggio statistico delle attività finalizzate allo sviluppo e alla transizione ecologica ed energetica.

