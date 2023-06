Bonus Barriere 75 in appartamento: tetto di spesa a 50 mila euro

Bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche su tutti gli immobili, per tutti gli interventi che hanno le caratteristiche richieste dalla normativa, e con tetto di spesa senza differenze tra villette e appartamenti in condominio.

Con la circolare 17 del 26 giugno scorso che contiene tutte le regole per le detrazioni per i lavori edilizi, l’Agenzia delle entrate fa il punto anche sul bonus barriere introdotto dall’art. 11-ter del decreto Rilancio. Confermata la possibilità di interventi ad ampio raggio, ma senza subentro nella detrazione in caso di vendita dell’appartamento né in caso di eredità.

>> Vorresti ricevere aggiornamenti sul tema Bonus Barriere 75? Clicca qui, è gratis

Il Bonus per tutti i lavori

Per prima cosa, come previsto da recenti documenti di prassi, l’Agenzia ribadisce che l’agevolazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio:

la sostituzione di finiture, quali pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti ;

; il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);

(servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori); il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

In sostanza la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche ivi presenti nonché, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.

Rispetto delle prescrizioni ministeriali e relativa attestazione

Ai fini dell’accesso alla detrazione, continua la circolare, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità. Previsto per questo tra i documenti necessari per il riconoscimento della detrazione la documentazione attestate il rispetto dei relativi requisiti. Al di là di questo però, come detto, non ci sono limiti alla tipologia di intervento. E nella detrazione rientrano anche le spese “necessarie, per completare l’intervento edilizio nel suo insieme”.

Ribadito così che in caso di interventi di ristrutturazione, ad esempio di un bagno, che comportino anche l’ampliamento e sostituzione delle porte del vano, l’agevolazione spetta a condizione che detti interventi rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi quali, ad esempio, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.

I tetti di spesa

Quanto all’ammontare di spesa sul quale è ammessa la detrazione, il testo dell’art. 119-ter fissa tre limiti diversi:

a) 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

b) 40 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) 30 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Una formulazione che lasciava il dubbio sull’ammontare di spesa previsto in caso di interventi negli appartamenti condominiali: come si deve regolare chi vuol fare interventi in casa propria quando abita in condominio? A quale tetto di spesa bisogna far riferimento?

Una questione alla quale ha risolto l’Agenzia che si è dimostrata davvero di manica larga. Come si legge infatti a pag. 86 della circolare “possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50 mila euro”.

Davvero una buona notizia e una indicazione che scioglie tutti i dubbi.

Interessate tutte le tipologie di immobili

La circolare conferma anche la possibilità di utilizzare il Bonus per gli interventi su tutte le categorie di immobili, anche su quelli produttivi e commerciali.

Considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su “edifici già esistenti” senza ulteriori specificazioni – si legge infatti – si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

La detrazione non si trasmette

Infine un’ultima precisazione sul passaggio della detrazione per successione o in caso di vendita dell’immobile. L’Agenzia è molto chiara: in assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese.

La detrazione non si trasferisce neanche in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento in quanto, in tale caso il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate.

Consigliamo

Barriere architettoniche: guida alle agevolazioni fiscali 75% - eBook in pdf



La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni (dal rifacimento del bagno ai serramenti, dall'installazione di ascensori e servoscale agli impianti domotici, ecc. con l'indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l'agevolazione, compresa l'applicazione dell'IVA al 4%.



La guida è arricchita da una sezione di casi concreti, in forma di quesiti risolti, che completano la trattazione analitica.



Lisa De Simone,

Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale. Le detrazioni fiscali fino al 75% dei costi per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono una opzione concreta, rilanciata dopo la fine del c.d. Super Bonus. In particolare, l’Agenzia delle Entrate con una serie di documenti di prassi ha riconosciuto la possibilità di avete il bonus per tutte le tipologie di intervento che presentano le caratteristiche previste dalle norme.La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni (dal rifacimento del bagno ai serramenti, dall'installazione di ascensori e servoscale agli impianti domotici, ecc. con l'indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l'agevolazione, compresa l'applicazione dell'IVA al 4%.La guida è arricchita da una sezione di casi concreti, in forma di quesiti risolti, che completano la trattazione analitica. Leggi descrizione Lisa De Simone, 2023, Maggioli Editore 14.90 € 12.67 €

Immagine: iStock/fizkes