Sblocco crediti incagliati: le regioni ci riprovano. La soluzione proposta dalla Basilicata

In attesa di una soluzione definitiva per lo sblocco crediti incagliati Bonus Edilizi, le Regioni studiano alternative valide per smuovere la situazione.

La ricerca di una via d’uscita al problema non è nuova, difatti ricordiamo che gli enti pubblici si erano già proposti in qualità di acquirenti, ma il Governo aveva stoppato tutto con la pubblicazione del decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 (convertito in Legge 11 aprile 2023, n. 38) che vieta alle pubbliche amministrazioni di acquisire i crediti d’imposta derivanti dai lavori soggetti a Superbonus e alle altre agevolazioni in edilizia.

Possiamo però dire che tra le Regioni che non si sono perse d’animo c’è la Basilicata che ha presentato una proposta di legge con l’intento di favorire la circolazione dei crediti fiscali, per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio, promuovendo l’acquisto dei crediti da parte di enti pubblici a prevalente caratterizzazione economica e altre società partecipate.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la proposta di legge n. 158 approvata dal Consiglio Regionale, presentata dai consiglieri Tommaso Coviello (Fratelli d’Italia), Roberto Cifarelli (Partito Democratico) e Gianni Perrino (Movimento 5 Stelle).

Ok acquisto crediti da parte di enti pubblici a prevalente caratterizzazione economica e altre società partecipate

Con una nota pubblicata sul sito della Regione Basilicata, vengono presentate dal consigliere Coviello le finalità del provvedimento che consentirebbe ai soggetti idonei, diversi dalle pubbliche amministrazioni in senso stretto, l’acquisizione dei crediti d’imposta derivanti dai Bonus Edilizi e del Superbonus.

Il comunicato recita:“la Regione Basilicata e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati intendono assumere un ruolo attivo nella gestione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all’articolo 119 del Dl 34/2020 , per contribuire in maniera decisiva ad evitare il fallimento di professionisti e imprese che, dopo aver praticato lo sconto in fattura e acquisito il relativo credito fiscale, non riescono a smaltirlo per la congestione del sistema”.

“Il testo normativo, in linea con il Dl 11/2023 attribuisce alla Regione la facoltà di favorire per il tramite degli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate acquisto annuale di crediti di imposta relativi a bonus edilizi (superbonus 110 per cento, bonus facciate 90 per cento, bonus efficientamento 65 per cento, bonus ristrutturazioni 50 per cento), previa valutazione della consistenza della loro capacità di compensazione annua mediante modello F24. La peculiarità della legge è il fatto che deputati all’acquisto dei crediti incagliati possono essere solo gli enti pubblici economici regionali a prevalente caratterizzazione economica e/o società partecipate, non inclusi nell’elenco richiamato dal Dl 11/2023, per i quali è previsto il divieto”.

Coviello inoltre sottolinea: “stabilito che nell’ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti, l’acquisto degli stessi dovrà avvenire in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito”.

Foto.iStock.com/Sunnypics-oz