Podcast: Bonus Abbattimento Barriere Architettoniche e infissi, cosa c’è da sapere

Torniamo con una nuova puntata dei Podcast di EdilTecnico, e torniamo a parlare con Daniele Cagnoni – autore insieme a Massimiliano Aguanno del volume Infissi e serramenti: danni e difetti (Maggioli editore, 2022) – con cui abbiamo recentemente registrato la puntata dedicata alle prestazioni termo-acustiche dei serramenti (>> la trovi qui).

Questa volta però parliamo del bonus edilizio più discusso del momento, il Bonus Barriere Architettoniche, ovvero l’agevolazione del 75% sulle spese per interventi edilizi di abbattimento delle barriere architettoniche, che può essere utilizzato, come abbiamo visto, anche solo per sostituire gli infissi.

Ci sono però degli accorgimenti da rispettare, e il nostro esperto ci parla proprio delle caratteristiche che infissi e serramenti devono avere per poter rientrare in questo bonus, fornendo anche qualche consiglio ulteriore molto prezioso per tecnici e cittadini.

Ricordiamo che Lisa De Simone ha preparato per noi una guida completa a questa agevolazione: Barriere architettoniche: guida alle agevolazioni fiscali 75%. Come usufruire del bonus per tutte le tipologie di intervento. Regole e procedure per condomini, appartamenti e immobili (Maggioli editore, giugno 2023).

