Un Manifesto per le libere professioni tecniche: quattro proposte al Governo

I Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti (CNI e CNAPPC), insieme a Inarcassa e Fondazione Inarcassa, Inarsind (Sindacato Nazionale di Architetti ed Ingegneri liberi professionisti), AIDIA (Associazione italiana donne ingegneri e architetti), ALA – Assoarchitetti (Associazione degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti italiani) e Federarchitetti, hanno sottoscritto un vero e proprio Manifesto da sottoporre al Governo.

Si legge infatti nel comunicato di diffusione dell’iniziativa: “Gli architetti e gli ingegneri, consci del ruolo che le professioniste ed i professionisti dell’area tecnica ricoprono nella società italiana – consapevoli anche dell’entità numerica delle presenze al femminile nel mondo tecnico professionale – presentano al Governo quattro proposte per risolvere le criticità che rischiano di compromettere lo sviluppo del Paese“.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

1. Equo compenso

La legge sull’equo compenso rappresenta sicuramente un importante passo avanti nella difesa della dignità dei liberi professionisti, spesso elemento debole in un mercato non regolamentato. Affinché la norma trovi piena applicazione e possa ottenere gli obiettivi per cui è stata varata i sottoscrittori del Manifesto ritengono fondamentale:

estendere l’applicazione delle norme introdotte in materia di equo compenso per i professionisti a qualsiasi tipo di committenza , pubblica e privata;

in materia di equo compenso per i professionisti , pubblica e privata; garantire l’applicazione dell’equo compenso per tutti gli affidamenti di incarichi professionali in modo da assicurare la qualità della prestazione professionale, a beneficio dell’amministrazione e dunque dei cittadini;

gli affidamenti di incarichi professionali in modo da assicurare la qualità della prestazione professionale, a beneficio dell’amministrazione e dunque dei cittadini; vietare alle Stazioni Appaltanti la possibilità di bandire gare per l’affidamento di attività professionale in forma gratuita.

2. Flat Tax

Il regime forfettario, introdotto dalla Legge di stabilità del 2015 per i ricavi fino a 30 mila euro e recentemente esteso fino alla soglia di 85 mila euro, ha trovato fin da subito – per via del favorevole regime fiscale e della semplificazione degli adempimenti fiscali – ampio riscontro tra la categoria dei Liberi Professionisti. Le modalità applicative e i requisiti richiesti per potervi aderire hanno avuto come effetto non secondario quello di disincentivare le associazioni professionali e creare una disparità – all’interno del medesimo mercato – a causa del diverso regime IVA, considerando che i professionisti in regime forfettario non la applicano.

Pur condividendo lo spirito della misura si ritiene necessario adottare alcuni accorgimenti atti ad eliminare le criticità e gli effetti potenzialmente dannosi sull’intera categoria, in un momento in cui è necessario favorire l’aggregazione professionale e la crescita delle realtà organizzate.

>> Ti può interessare l’ebook (in pdf) Guida al regime forfettario per professionisti tecnici di Lisa De Simone (Maggioli editore, 2023) <<

Si propone quindi di:

consentire l’applicazione della Flat Tax sul reddito individuale anche in presenza di partita IVA unica relativa a studio associato , società tra professionisti e di professionisti, per associazioni professionali fino a cinque soci;

, società tra professionisti e di professionisti, per associazioni professionali fino a cinque soci; prevedere l’ applicazione dell’IVA sulle prestazioni professionali , operazione neutra per i professionisti ma positiva per il bilancio dello stato;

, operazione neutra per i professionisti ma positiva per il bilancio dello stato; consentire a chi aderisce al regime forfettario la detrazione dei contributi previdenziali anche non obbligatori (riscatto, contributi volontari, ecc.) in modo da incentivare il risparmio previdenziale e la costruzione di rendita previdenziale adeguata ai futuri bisogni.

3. Efficientamento sismico ed energetico

I bonus edilizi varati dopo la pandemia Covid (in particolare il Superbonus) hanno avuto il positivo effetto di riattivare un settore in crisi e di riportare al centro del dibattito politico il tema dell’ammodernamento del patrimonio edilizio italiano. È necessario ora passare da una fase emergenziale a una strutturale, con prospettive di medio lungo periodo che, a fronte di una razionalizzazione della spesa pubblica connesse con le misure di incentivo, possano portare ad un efficientamento sismico ed energetico di una fetta importante del patrimonio immobiliare, sia alla luce della rischiosità sismica del nostro territorio che della direttiva comunitaria sull’efficientamento energetico.

Si propone quindi di:

varare misure coordinate di incentivazione degli interventi di efficientamento sismico ed energetico , con aliquote modulari e crescenti in funzione degli obiettivi raggiunti, definite in modo da essere sostenibili per il bilancio dello stato e – nel contempo – responsabilizzare i proprietari degli immobili nella definizione e gestione dei lavori;

, con in funzione degli obiettivi raggiunti, definite in modo da essere sostenibili per il bilancio dello stato e – nel contempo – responsabilizzare i proprietari degli immobili nella definizione e gestione dei lavori; definire la validità delle misure su di un intervallo temporale consono a permettere la programmazione degli interventi , evitare fenomeni speculativi e garantire il raggiungimento degli obiettivi, considerando i tempi propri dell’edilizia;

, evitare fenomeni speculativi e garantire il raggiungimento degli obiettivi, considerando i tempi propri dell’edilizia; permettere l’accesso ai bonus senza vincoli di reddito, mantenendo in vigore lo strumento della cessione del credito, quantomeno per le fasce della popolazione con redditi bassi, inserendo precisi vincoli per evitare speculazioni e truffe, valorizzando a tal fine il ruolo dei professionisti a difesa dell’interesse pubblico.

4. Concorsi di progettazione

I concorsi sono lo strumento per realizzare – con il contributo creativo dei professionisti che si confrontano su progetti – le città, espressione di bisogni e valori delle persone e delle comunità che le vivono; sono quindi il modo migliore per valorizzare il talento dei professionisti, garantire l’inclusione dei giovani nel disegnare il futuro delle architetture delle città sostenibili, e rappresentare l’espressione dell’esistenza della comunità nella sua evoluzione.

Leggi anche Come candidarsi ai premi del CNAPPC per i professionisti dell’architettura

Si propone la procedura del concorso di progettazione per l’affidamento dell’incarico professionale del progetto d’architettura e delle attività connesse, per tutte le opere significative per l’uso e/o per il luogo nel quale si realizzano. La gradualità del processo concorsuale in due fasi permette una equilibrata competizione tra tutti i soggetti partecipanti, consentendo di premiare la miglior proposta, senza appesantire con inutili costi e dispendio di tempo i concorrenti e i soggetti che promuovono tali procedure concorsuali.

Comunicato stampa a cura di Alessandro Cozza, Ufficio Comunicazione & Media Relations

Consigliamo

Guida al regime forfettario per professionisti tecnici - e-Book in pdf Il regime forfettario è una scelta vincente per chi si appresta ad iniziare la professione o l’attività autonoma.



La possibilità di fatturare senza IVA rende più convenienti per i clienti le prestazioni di chi fa questa scelta, e per i primi cinque si pagano le imposte con la tassa ultraridotta al 5%, che sale poi al 15% a regime.



Ma come si aderisce a questo regime fiscale privilegiato?



L'eBook fornisce tutte le risposte in maniera chiara e semplice, illustrando le regole e i soggetti ammessi (oltre ai casi in cui non è possibile optare per questa opzione).



Vengono forniti dei calcoli di convenienza per aiutare a decidere se aderire o meno al forfettario e si spiegano bene gli aspetti relativi al regime IVA, agli obblighi e al meccanismo della flat tax



Lisa De Simone

Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale. Leggi descrizione Lisa De Simone, 2023, Maggioli Editore 14.90 € 12.67 €

Giovani progettisti tra ricerca e innovazione 22.00 € 20.90 € Acquista Amazon La casa 4.0. Nuove frontiere dell’abitare 34.00 € 32.30 € Acquista Amazon Il comfort sostenibile 24.00 € 22.80 € Acquista Amazon

Immagine di apertura: iStock/nd3000