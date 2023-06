Amministratore di condominio: non vale la nomina del costruttore

La questione è oggetto della sentenza n.8590/2023 del Tribunale di Roma.

Per gli edifici di nuova costruzione, spesso, accade che il costruttore si riservi negli atti di vendita la scelta dell’amministratore di condominio, tuttavia tale pratica non è prevista dall’orientamento giurisprudenziale in quanto la nomina spetta all’assemblea condominiale.

Inoltre come ricorda Mariano Acquaviva, nel volume L’impugnazione della deliberazione condominiale (Maggioli Editore 2023), la deliberazione che nomina l’amministratore deve anche approvare il suo compenso, così come preventivato per iscritto. Una deliberazione priva di onorario è nulla, in quanto la fattispecie della nomina dell’amministratore di condominio si deve strutturare come scambio di proposta (dell’aspirante amministratore) ed accettazione dell’assemblea (Cass., 22 aprile 2022, n. 12927).

Ma vediamo meglio nel dettaglio cosa ha disposto nella sentenza il Tribunale di Roma.

Scelta dell’amministratore da parte del costruttore: nullità della clausola

Per il Tribunale di Roma è nulla la clausola che il costruttore pone negli atti di vendita dell’immobile, inoltre per i giudici si pone anche il problema del compenso da corrispondere all’amministratore che nel caso in questione non viene specificato all’atto dell’accettazione dell’incarico (previsto dall’articolo 1129 del Codice civile).

L’assemblea è l’organo decisionale del condominio e l‘assenza di un verbale di nomina dell’amministratore non rende valida la stessa. Ricordiamo che il verbale dell’assemblea di condominio deve avere un contenuto necessario, senza il quale le deliberazioni potrebbero essere invalide, tra i quali: luogo, data, ora dell’assemblea e nominativi dei condòmini presenti, eventualmente su delega, nonché i relativi

millesimi che rappresentano.

Come si scrive la deliberazione condominiale

Il verbale d’assemblea deve riportare tutte le decisioni deliberate con indicazione dei nominativi dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti. Occorre inoltre riportare anche i millesimi di proprietà posseduti da ciascun condomino, ai fini della verifica dei quorum prescritti dalla legge.

Inoltre, per evitare contestazioni di ogni tipo è opportuno che il verbale d’assemblea venga redatto in maniera chiara, puntuale e precisa.

