Centenario Architetti, al via Open Studi Aperti 2023: il programma

Questo mese prendono il via le iniziative del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori CNAPPC per il Centenario degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, istituiti con la Legge 1395 del 24 giugno 1923.

Il primo appuntamento è con l’iniziativa Open Studi Aperti, che si terrà in tutta Italia il 23 e 24 giugno prossimi: un’occasione per aprire anche ai non addetti ai lavori gli studi professionali, e far quindi conoscere il mondo dell’architettura al vasto pubblico, e per sottolineare l’importanza del lavoro di professionisti che intervengono su luoghi, spazi e città per migliorare la qualità di vita delle comunità.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

La manifestazione accomunerà idealmente tutti gli studi italiani in un unico grande evento diffuso su tutto il territorio nazionale, nell’ambito del quale gli studi di architettura apriranno contemporaneamente le loro porte al pubblico. Lo scopo principale è quello di far conoscere le specializzazioni e gli ambiti in cui operano i singoli studi, ma anche quello di stimolare gli stessi architetti a promuovere il proprio lavoro e la propria attività.

Si tratta di una manifestazione che ha luogo già da anni e che è nata con l’idea di rappresentare nel senso più ampio l’intera categoria e non solo la singola attività professionale, per avvicinare l’architetto al cittadino e far comprendere l’importanza dell’architettura e della figura dell’architetto.

Leggi anche Come candidarsi ai premi del CNAPPC per i professionisti dell’architettura

Nella ricorrenza del centenario, il CNAPPC vuole inoltre evidenziare con forza il fondamentale ruolo degli Ordini provinciali tenutari dell’Albo, erogatori di formazione professionale a garanzia della collettività, che con la loro diffusione capillare rappresentano 105 presidi di cura dei territori.

Per questi motivi il CNAPPC ha scelto che sia la narrazione da parte degli Ordini e dei professionisti – attraverso l’organizzazione di eventi, Rassegne, Festival, Mostre, Lectio magistralis – a caratterizzare il Centenario con eventi autonomi inseriti all’interno della cornice di Open Studi Aperti.

Questa è una prima mappa degli eventi organizzati dagli Ordini provinciali degli Architetti PPC (sul sito studiaperti.com gli eventi sono aggiornati in tempo reale):

Centenario Architetti, altre iniziative in programma

Tra le altre iniziative in programma si segnala la presentazione dell’indagine 2023 l’immagine sociale degli Architetti, che il CNAPPC ha commissionato all’istituto di ricerca Makno e che punta a evidenziare la percezione di questa figura professionale dopo l’impatto della pandemia, che ha influito così drasticamente sulle modalità dell’abitare dal punto di vista pubblico oltre che privato.

Il Centenario vivrà anche una sua dimensione internazionale: il CNAPPC parteciperà infatti al Congresso Mondiale dell’Unione Internazionale degli Architetti (UIA) a Copenhagen (4-6 luglio 2023), dove, in un apposito stand e attraverso specifici focus, illustrerà le azioni della comunità degli architetti italiani tra quelle messe in atto per la realizzazione di politiche sul futuro di città e territori.

La capitale danese farà anche da amplificatore all’edizione 2023 dei Premi “Architetto dell’anno” e “Giovane Talento dell’Architettura italiana” ai quali è possibile candidarsi fino al prossimo 24 luglio e che, nell’ambito del Centenario, si propongono di dare visibilità a quei professionisti che rappresentano un’eccellenza nell’aver saputo raccogliere le sfide che l’architettura contemporanea impone oggi (>> ne abbiamo parlato qui).

Per ulteriori informazioni

studiaperti.com

Facebook e Twitter: @studiaperti / @cnappc

Instagram: @opestudiaperti /@consiglionazionaleappc

Linkedin: @cnappc

Consigliamo