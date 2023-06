Bonus Barriere 75 infissi: ok di ANFIT a cessione e sconto

ANFIT, Associazione nazionale che tutela la finestra Made in Italy, con un comunicato stampa annuncia la possibilità di estendere l’ormai collaudata esperienza nell’ambito del servizio di sconto in fattura e cessione del credito, per Ecobonus 50% e Bonus Ristrutturazione 50%, anche al Bonus Barriere Architettoniche 75%.

Questa scelta è volta a mettere a disposizione delle aziende la possibilità di offrire sconto in fattura e/o cessione del credito a tutti coloro che vogliono migliorare lo stato del patrimonio edilizio sotto l’aspetto dell’accessibilità e della fruibilità dei luoghi da parte delle persone in condizioni di disabilità.

Quando è applicabile il Bonus Barriere Architettoniche 75?

Il bonus barriere architettoniche consiste in un incentivo del 75% sulle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di ostacoli fisici in edifici esistenti che impediscono la libertà di movimento, specialmente alle persone affette da disabilità motoria. Valido per interventi in ambito residenziale, ma anche per spazi commerciali, uffici, ambienti ad uso colturale o ricettivo.

Ogni luogo deve essere accessibile a tutti e grazie a interventi mirati oggi l’adeguamento di queste strutture è visto con grande interesse. Le soluzioni sono molte e possono soddisfare le diverse esigenze del contesto, sia in termini dimensionali, sia economici. Il servizio offerto da ANFIT va proprio nella direzione di superare l’ostacolo rappresentato da questo secondo aspetto.

Il servizio di cessione credito di ANFIT

L’associazione per il 2023 ha rinnovato la convenzione con Banca Intesa Sanpaolo relativa al servizio di cessione del credito.

Questo strumento è indispensabile per garantire il proseguimento delle opere edilizie incentivate con i Bonus Edilizi e rappresenta uno snodo fondamentale per alimentare un mercato in crescita, ma che altrimenti subirebbe un immediato arresto. A partire dal 2020 ANFIT è stata la prima Associazione del settore a mettere a disposizione di tutta la filiera il servizio di cessione del credito.

ANFIT promuove finestre di qualità, pensate, progettate e realizzate interamente in Italia da aziende italiane, controllando e garantendo che siano rispettati i ristretti criteri di qualità, di sicurezza, di tutela dell’ambiente e di risparmio energetico per la soddisfazione del consumatore.

Barriere architettoniche: guida alle agevolazioni fiscali 75%



La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni (dal rifacimento del bagno ai serramenti, dall'installazione di ascensori e servoscale agli impianti domotici, ecc. con l'indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l'agevolazione, compresa l'applicazione dell'IVA al 4%.



La guida è arricchita da una sezione di casi concreti, in forma di quesiti risolti, che completano la trattazione analitica.



Lisa De Simone,

Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale. Le detrazioni fiscali fino al 75% dei costi per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono una opzione concreta, rilanciata dopo la fine del c.d. Super Bonus. In particolare, l'Agenzia delle Entrate con una serie di documenti di prassi ha riconosciuto la possibilità di avete il bonus per tutte le tipologie di intervento che presentano le caratteristiche previste dalle norme.La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni (dal rifacimento del bagno ai serramenti, dall'installazione di ascensori e servoscale agli impianti domotici, ecc. con l'indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l'agevolazione, compresa l'applicazione dell'IVA al 4%.La guida è arricchita da una sezione di casi concreti, in forma di quesiti risolti, che completano la trattazione analitica.

Foto:iStock.com/pepifoto