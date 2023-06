Bonus Barriere Architettoniche: guida completa all’agevolazione del 75%

Detrazioni al 75% per tutti gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nei singoli appartamenti per i contribuenti IRPEF e negli immobili di qualunque categoria catastale per i titolari di partiva IVA e i soggetti IRES: passata per un anno quasi sotto silenzio, la possibilità di ottenere il Bonus Barriere Architettoniche (con eventuali sconto in fattura o cessione del credito) è stata rilanciata dalla “fine” del Superbonus, e rimane valida fino alla fine del 2025.

Come abbiamo visto con vari articoli in queste settimane (>> li trovi tutti qui), l’Agenzia delle Entrate, con una serie di documenti di prassi, ha esplicitamente riconosciuto la possibilità di avere il bonus per tutte le tipologie di intervento che presentano determinate caratteristiche, e senza la necessità che il committente presenti disabilità in prima persona.

Per questo abbiamo preparato una guida completa a questa opportunità: Barriere architettoniche: guida alle agevolazioni fiscali 75%. Come usufruire del bonus per tutte le tipologie di intervento. Regole e procedure per condomini, appartamenti e immobili (Maggioli editore, giugno 2023).

L’ebook in pdf, scritto dalla nostra esperta in materia legislativa e fiscale Lisa De Simone, fornisce in modo chiaro tutte le regole da seguire per usufruire dell’agevolazione del 75%, e risponde alle domande più frequenti sull’applicazione della norma.

Acquista e scarica subito l’ebook:

Barriere architettoniche: guida alle agevolazioni fiscali 75%



La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni (dal rifacimento del bagno ai serramenti, dall'installazione di ascensori e servoscale agli impianti domotici, ecc. con l'indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l'agevolazione, compresa l'applicazione dell'IVA al 4%.



La guida è arricchita da una sezione di casi concreti, in forma di quesiti risolti, che completano la trattazione analitica.



Lisa De Simone,

Lisa De Simone,

Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.

Guida Bonus Barriere Architettoniche, i contenuti dell’ebook

Vediamo nel dettaglio quali sono i contenuti dell’ebook in pdf Barriere architettoniche: guida alle agevolazioni fiscali 75%:

1. L’identikit del bonus

1.1 Le norme di legge

1.2 Solo edifici esistenti

1.3 Le regole per i contribuenti IRPEF

1.4 Sì al bonus 75% per i lavori in casa

1.5 Sì alla detrazione per partite IVA e soggetti IRES

1.6 Bonus per gli immobili di qualunque categoria

1.7 Sconto e cessione fino al dicembre 2025

1.8 Prima cessione sempre libera

2. Interventi in edilizia libera

2.1 Le opere agevolate

2.2 L’edilizia libera

2.3 Gli interventi non ammessi al bonus

3. L’IVA al 4%

3.1 Le norme che prevedono l’agevolazione

3.2 Intera fornitura con IVA ridotta

3.3 Acquisto e posa in opera

3.4 La manodopera per l’adeguamento

4. Le prescrizioni tecniche

4.1 Nuova costruzione e ristrutturazione

4.2 Gli ostacoli che rappresentano barriere architettoniche

4.3 Soluzioni alternative se manca lo spazio

5. Ascensori, rampe e montascale

5.1 Cabine e dimensioni

5.2 Bottoniera e comandi

5.3 Montascale e piattaforme elevatrici

5.4 La maggioranza ridotta

5.5 Interventi da parte di un solo proprietario

6. Il rifacimento dei servizi

6.1 Sanitari e rubinetti

6.2 No alla detrazione se si cambiano solo i sanitari e quelli nuovi non sono a norma

6.3 Le prescrizioni per la cucina

6.4 Bonus anche per gli elettrodomestici se c’è la certificazione medica

7. Porte e finestre

7.1 Misure e caratteristiche delle porte

7.2 Finestre facilmente manovrabili

7.3 Dichiarazione dell’installatore

8. Domotica e adeguamento degli impianti

8.1 Interventi di automazione

8.2 Sì all’automazione delle porte

8.3 No al bonus barriere per i singoli strumenti elettronici

Domande&Risposte

Normativa e prassi

DM 236 – 14 giugno 1989

Barriere architettoniche: guida alle agevolazioni fiscali 75%



La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni (dal rifacimento del bagno ai serramenti, dall'installazione di ascensori e servoscale agli impianti domotici, ecc. con l'indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l'agevolazione, compresa l'applicazione dell'IVA al 4%.



La guida è arricchita da una sezione di casi concreti, in forma di quesiti risolti, che completano la trattazione analitica.



Lisa De Simone,

Lisa De Simone,

Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.

Immagine: iStock/Halfpoint