Ventilatori da soffitto NORDIK ECO di VORTICE: efficienza energetica e design semplice

I ventilatori da soffitto NORDIK ECO di VORTICE sono l’evoluzione moderna di quanto intrapreso dall’azienda molti anni fa: partendo da un design pulito ed essenziale la linea, composta di sei prodotti, riprende le tendenze più attuali e si coniuga a una tecnologia sempre più all’avanguardia, attenta all’ambiente, ai consumi e all’efficienza energetica.

Il risultato è un prodotto semplice e duraturo, adatto agli spazi residenziali – per camere da letto, salotti, cucine e studi – ma anche a quelli commerciali e agli uffici.

I ventilatori NORDIK ECO sono reversibili, quindi utilizzabili in estate per muovere l’aria e alleviare il caldo e l’umidità, e in inverno per migliorare la destratificazione del calore grazie alla funzione di reversibilità di cui sono dotati.

Tutti sono equipaggiati di motori brushless che favoriscono la riduzione dei consumi elettrici (indicativamente i consumi risultano essere dimezzati rispetto a quelli di una tradizionale unità AC di pari potenza resa), soprattutto in caso di un uso prolungato nel tempo e di un elevato numero di NORDIK ECO installati.

Permettono inoltre la regolazione fine della velocità per adeguare la performance erogata alle specifiche esigenze del momento. Il particolare design delle pale è stato studiato per muovere grandi portate d’aria, aumentandone le prestazioni.

La gamma è composta da 6 modelli (NORDIK ECO 90/36″, NORDIK ECO 120/48″, NORDIK ECO 140/56″, NORDIK ECO 160/60″, NORDIK ECO 180/70″, NORDIK ECO 200/80″), tutti di colore bianco, disponibili in 6 diametri nominali: 900 mm, 1.200 mm, 1.400 mm, 1.600 mm, 1.800 mm e 2.000 mm >> puoi vederli qui

Tutti sono regolabili tramite controllore multiplo programmabile o telecomando a raggi infrarossi.

