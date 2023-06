Prodotti sostenibili e tecnologie water saving: le innovazioni di RAK Ceramics

Estetica e resistenza meccanica, ma anche ecosostenibilità grazie alle tecnologie innovative: sono tante le qualità dei pavimenti e dei rivestimenti firmati da RAK Ceramics, che si presenta sotto mille vesti. Quelle del legno, del marmo, della pietra, del seminato alla veneziana, del mattone in colori inediti, della resina spatolata o dei decori tipici delle carte da parati.

Tantissimi i formati, cinquantacinque per l’esattezza in tema di piastrelle per pavimenti e rivestimenti che vanno dai grandi formati, fino a bricks, piccoli formati e decori artistici.

RAK Ceramics non smette mai di innovare in prodotti e sistemi. Grès porcellanato, ceramica, sanitari, arredi e complementi sotto l’unico grande concept Imagine Your Space che in questi ultimi anni sta portando il Gruppo ad imporsi come brand di riferimento per le soluzioni Lifestyle. Tra le prime aziende a credere nelle nuove necessità legate all’architettura moderna e all’interior design, investe sull’innovazione tecnologica per la realizzazione di grandi lastre in formato oversize anche per ambienti piccoli.

Questo percorso di innovazione e sviluppo in termini di tecnologia e sostenibilità del ciclo produttivo corre parallelo alla ricerca di un design unico che RAK Ceramics persegue con le sue più recenti collezioni di superfici, sviluppate per fornire caratteristiche visive e sensoriali di grande impatto.

Prodotti sostenibili e tecnologie water saving

RAK Ceramics è infatti impegnata in prima linea nella proposta di prodotti sostenibili, a partire dai sistemi di risciacquo water saving fino alle nuove tecnologie come Orbit 3Rs, tecnologia per la quale vengono impiegati fino al 95% di materiali riciclati, sfruttando rifiuti ceramici provenienti da molteplici processi. Con questo ciclo produttivo particolarmente virtuoso si ottengono superfici ad alte prestazioni che sono estremamente durevoli, resistenti al calore, a bassa manutenzione e adatte per ambienti interni ad alto traffico come hotel e proprietà commerciali, nonché applicazioni esterne.

Taut invece è la collezione di piastrelle, da rivestimento che si presta alla personalizzazione delle stanze da bagno abbinando colori pastello a decori tridimensionali, da toccare per credere. Colori come il Tortora, il Salvia, il Blu, il Grigio, il Beige si mescolano sapientemente creando soluzioni che aprono nuovi scenari in materia di arredo. La serie, sviluppata nel grande formato 40×120, è valorizzata da un originale inserto geometrico “Mix Decor” che stimola la creatività e facilita soluzioni originali di grande effetto scenografico.

E ancora i Marmi, nella misura 60×120 e 80×80 o la collezione Spatula che prende spunto dalla setosità della creta ed è disponibile in sei tonalità luminose che esprimono una straordinaria sensazione di concretezza. Ideale per realizzare ambienti raffinati e accoglienti, la serie abbina ai fondi un decoro 3D a foglia realizza pareti dal mood contemporaneo, con particolari giochi di luci e ombre di grande impatto.

B-Materia è un pavimento/rivestimento in gres porcellanato, che sonda il concetto di innovazione giocando sulla combinazione di superfici diverse come marmo e pietra per integrarsi allo stesso tempo in ambienti tradizionali e moderni.

Non potevano mancare infine le novità nel settore dell’arredo bagno di RAK Ceramics: tra le varie collezioni RAK-Cloud, firmata da Giuseppe Maurizio Scutellà, incarna molteplici sfaccettature del design total black. Forme mutevoli, linee fluide ispirate da volute geometriche, come nuvole che si prestano a molteplici interpretazioni e che giocano con la luce restituendo un effetto morbido e avvolgente.

Tra le collezioni spicca, inoltre, RAK-Des che a partire dal nome e dalle sue linee rende omaggio allo stile minimalista della scuola Bauhaus. RAK-Des include, oltre ai sanitari, ciotola e lavabo freestanding dalle linee molto essenziali e minimaliste. E RAK-Illusion che stupisce ed emoziona per le sue linee fantastiche quasi oniriche.

